雪霸兒童故事圖畫書創作冬令營 12/8開放報名

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕繪本是不少兒童熱愛的讀物，也成為教學過程中重要資源。雪霸國家公園管理處(下稱雪霸處)轄下擁有豐沛自然、人文景觀，也是繪本取材地點。雪霸處自2018年開始舉辦雪霸兒童故事圖畫書創作冬令營，引領不少兒童創作出獨特的繪本故事，目前更陳列130本作品在汶水遊客中心，今年的冬令營預計於12月8日上午9時起開放線上報名。

雪霸處表示，雪霸國家公園兒童故事圖畫書創作冬令營將於明年2月2日至2月6日，在汶水遊客中心舉辦，活動提前於12月8日開放報名，歡迎國小四至六年級、熱愛說故事與繪畫創作的學童踴躍參加。

廣告 廣告

雪霸處也強調，繪本創作是一項能同時培養想像力、觀察力、專注力、邏輯推理與美學表現等多元能力的綜合學習活動，冬令營活動內容包括SDGs主題故事導讀與討論、故事分鏡設計與創作實作、自然繪本創作理念與技巧、圖文整合與繪本製作，陪伴孩子完成具故事性與教育意涵的個人繪本創作等項目。

【看原文連結】

更多自由時報報導

對獎了！9-10月統一發票千萬獎「25834483」 完整獎號看這裡

台積電為何拖快一個月才告洩密羅唯仁？ 財經網紅解析原因

台積電打破沉默！今對前資深副總羅唯仁提告

國軍上將人事調整再傳變化 海軍司令唐華上將有「動」的跡象

