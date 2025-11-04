雪霸公私協力維護登山安全行

內政部國家公園署雪霸國家公園管理處大力推動公私協力以維護雪霸山區環境，今年由中華民國山難救助協會在高風險路段檢修並更新總長四百米輔助繩索，由台灣山盟公益協會於大霸北稜新設置反光路標及告示牌等共八十五處；雪管處期能透過公私協力以減少登山意外，共同推動雪霸園區登山安全。

雪管處表示一一四年與山難救助協會簽訂步道認養契約，共同維護步道設施環境整潔或危險路段協助維護登山安全；據此，山難救助協會由劉燕龍教練帶領七位人員，於今年五月前往雪霸園區聖稜線品田斷崖、品田V型鞍及素密達等多處斷崖，檢視受損繩索並更新四百米之靜力繩；前述地形均為雪霸園區高風險路段，過往該路段亦曾發生多起令人遺憾的墜崖事故，而山難救助協會贊助經費購置繩索並動員人力克服高山艱困環境並安全完成任務，及盛舉令人感佩不已並獲山友肯定與好評；惟雪管處也強調，困難地形所架設之繩索應為輔助性質，山友通過斷崖時仍自身做好相關確保措施。

雪管處也說明，山盟近年也與雪管處簽訂多條步道認養契約，致力維護山徑步道之設施維護、環境清潔與登山安全。本次山盟則與雪管處及林保署新竹分署三方合作，於十月份前往大霸北稜路線，共計施作二十九面里程牌、二十四面叉路指示牌、三十一條雪霸反光路條及一面登山口告示牌等共計八十五處牌面，里程牌面內容提供座標、經緯度、相對里程及緊急事故報案編碼等各項資訊並且有反光效果。雪管處表示，大霸北稜屬荒野型之路線，亦為難度等級第五級之路線，該路線箭竹茂密、步道坡度陡，且部分路段容易迷途，過往該路線曾發生數起山友迷途案件且迄今尚未尋獲，此次透過山盟募集經費動員志工於該長程路線協助架設牌面並順利完成任務實屬不易，更將為後續前來此路線登山的山友提供一盞指路明燈。雪管處也向山友呼籲，登山前仍應下載並學習使用離線地圖，長程縱走更攜帶相關定位器材或對外通聯設備做好安全風險評估以維護登山安全。

雪管處指出，感謝山難救助協會及山盟二個團體此次出錢又出力來協助雪霸園區的登山設施維護。目前透過雪霸官網建置的公私協力(ESG)合作平臺以人力認養登山步道的單位，除山盟及山難救助協會之外，臺北市出去玩戶外生活分享協會、中華民國五二三登山會及中華民國山岳協會亦簽有認養契約，共同合作執行高山環境清潔、設施檢修維護及登山安全教育等工作。

藉由政府機關與登山團體共同合作，在在體現政府資源有限、民間力量無窮！期能持續攜手合作打造雪霸園區更好的登山環境，共同守護雪霸。