雪霸再降雪！桃山山屋積雪4公分一片銀白

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕冷氣團帶來低溫發威，加上高山地區水氣足夠，雪霸桃山山屋與新達山屋被高山協作人員發現今天清晨降雪過後積雪一片的銀白色美景，積雪皆達4公分，七卡管理員李龍鴻也在七卡山莊前跟登山客說明登山注意事項。

雪霸國家公園管理處(下稱雪霸處)今天接獲回報，位於雪霸熱門登山路線武陵四秀線上的桃山山屋與新達山屋皆陸續降雪，兩處山屋都彷彿進入一片銀白雪景美麗世界；雪霸處也說，目前2處山屋溫度僅2度C，若持續低溫雪霸轄內仍有下雪機會。

廣告 廣告

不過，銀白雪景固然美麗也吸引山友，雪霸處提醒，目前登山請注意步道濕滑，請務必攜帶冰爪等雪地三寶並具備雪地經驗再前往；做好保暖防寒，畢竟高山低溫易致失溫，請備妥足夠保暖衣物與足夠食物；審慎評估狀況，因高山下雪可能使視線不佳且路況轉變快，出發前請確認氣象預報，切勿冒險。

【看原文連結】

更多自由時報報導

冷氣團發威玉山下雪了！6縣市低溫特報下探10度

明天大雨超溼冷！冷氣團週六才減弱 跨年、元旦天氣曝

劉泰英驚爆：中華開發被「台灣之子」以3億美元賣掉 佣金遭黑吃黑？

交通部：國道1號中豐交流道 12/26上午6時通車

