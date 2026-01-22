雪霸同仁自行研究再創紀錄 觀霧新紀錄黃頸蝠現蹤

▲雪霸國家公園管理處同仁自行研究再創紀錄，觀霧新紀錄黃頸蝠現蹤，單一地點蝙蝠累積27種冠全臺。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／苗栗 報導】雪霸國家公園管理處（以下簡稱雪管處）同仁陳家鴻博士長期於工作之餘投入園區蝙蝠資源調查與監測研究，2025年度調查成果再度傳來佳音。於觀霧地區調查期間，不僅持續捕獲國家瀕危物種霜毛蝠，並相隔19年再次捕獲金黃鼠耳蝠，同時新增黃頸蝠為觀霧地區首次紀錄物種，使該區累積蝙蝠物種數達到27種，創下目前國內已知單一地點蝙蝠物種數最高紀錄，凸顯雪霸國家公園在臺灣中高海拔森林生態系中的關鍵地位。

廣告 廣告

▲雪霸國家公園管理處同仁自行研究再創紀錄，觀霧新紀錄黃頸蝠現蹤，單一地點蝙蝠累積27種冠全臺。

霜毛蝠在臺灣屬極為稀少物種，過去一度被認為可能已在臺灣消失，直到2006年於觀霧首度有活體紀錄後，才重新引起關注。2024年再次現蹤後，2025年調查期間於觀霧地區再度捕獲1隻霜毛蝠，顯示該區可能為霜毛蝠遷移或度冬過程中的重要節點。霜毛蝠主要分布於東亞溫帶至寒帶地區，臺灣位於其全球分布最南界，族群數量少且分布侷限，被列為國家瀕危物種。連續兩年於觀霧地區獲得紀錄，對於後續釐清其季節性活動模式、棲地利用及潛在度冬策略，具有高度研究價值。

▲雪霸國家公園管理處同仁自行研究再創紀錄，觀霧新紀錄黃頸蝠現蹤，單一地點蝙蝠累積27種冠全臺。

2025年調查另一項重要成果，為相隔19年後再次於觀霧地區捕獲金黃鼠耳蝠。該物種前一次捕獲紀錄為2006年，本次再度確認其仍持續出現在該區。金黃鼠耳蝠在臺灣屬紀錄相對稀少的鼠耳蝠類群，族群規模與分布情形尚不明確，主要零星分布於中南部與臺東地區，被列為國家易危物種，且與霜毛蝠同為季節性遷徙物種。此次再度捕獲顯示，觀霧地區可能為其遷徙路徑中的節點或潛在度冬棲地，亦反映該區多年來仍維持適合物種利用的棲地條件，對於物種保育與棲地評估具有關鍵意義。

▲雪霸國家公園管理處同仁自行研究再創紀錄，觀霧新紀錄黃頸蝠現蹤，單一地點蝙蝠累積27種冠全臺。

此外，2025年9月調查期間於觀霧地區捕獲1隻黃頸蝠，為該區首次紀錄的新物種。黃頸蝠因頸部至肩背間具有淡黃色毛帶而得名，為臺灣特有種，雖分布於各海拔山區，但屬相對少見物種，多半零星記錄於中海拔溪流附近，其生態習性仍有待進一步研究。新紀錄物種的加入，使觀霧地區蝙蝠累積物種數推升至27種，顯示即使長期進行調查，透過不同季節與年度的持續監測，仍有機會發現隱蔽性高或族群密度低的物種。

在蝙蝠屋監測方面，雪見遊憩區大型蝙蝠屋目前已累積記錄臺灣大蹄鼻蝠、東亞摺翅蝠、東方寬耳蝠及長尾鼠耳蝠等多種蝙蝠棲息利用情形。自2024年架設紅外線自動相機後，進一步確認保育類臺灣無尾葉鼻蝠持續將該蝙蝠屋作為夜間臨時棲所。2025年度監測結果顯示，除6月外，幾乎全年皆穩定記錄該種蝙蝠夜間利用的情形，且拍攝到的個體數量呈現增加趨勢，推測6月可能為其生殖育幼期，母蝠對臨時棲所的利用頻率相對降低。

雪管處2025年亦持續推動跨域合作，與雲林縣黃金蝙蝠生態館進行蝙蝠調查技術交流，並由該館協助推動白蘭部落蝙蝠屋計畫，將蝙蝠保育與監測工作實際帶入部落場域。透過在地參與與跨域合作，不僅有助於累積區域生態資料，也期望未來能結合環境教育與生態旅遊，為部落發展創造新的可能性。同時，雪管處亦與中原大學生物科技系陳怡寧老師團隊合作進行蝙蝠病毒檢測，作為園區經營管理的重要參考。

雪管處處長林文和表示，鼓勵同仁在工作之餘投入專業研究，是國家公園持續深化保育工作的關鍵。陳家鴻博士於2008年至2011年間連續4年在雪見地區，以及2023年至2025年連續3年在觀霧地區進行蝙蝠自行研究，為雪霸國家公園累積了相當豐富的蝙蝠生態資料，並將研究成果實際應用於蝙蝠屋設置與部落合作推廣，展現同仁的專業能力與積極態度。雪管處未來除持續支持同仁自行研究外，也將深化與學術單位合作，結合蝙蝠屋長期監測與地方參與，健全雪霸園區生態基礎資料，作為後續保育與經營管理的重要依據。