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內政部國家公園署長王成機（左二）見證雪霸國家公園管理處長林文和（左起）與大東電業廠總經理楊博文、勁捷航空公司業務處長伊娃兒·撒布，共同簽署雪霸國家公園山屋微電網升級合作備忘錄並合影。（記者王先國攝）

▲內政部國家公園署長王成機（左二）見證雪霸國家公園管理處長林文和（左起）與大東電業廠總經理楊博文、勁捷航空公司業務處長伊娃兒·撒布，共同簽署雪霸國家公園山屋微電網升級合作備忘錄並合影。（記者王先國攝）

為提升高山山屋供電穩定性、強化登山服務品質、積極推動淨零排放，內政部國家公園署雪霸國家公園管理處、大東電業廠公司及勁捷航空公司，於昨（九）日在國家公園署長王成機見證下，共同簽署「雪霸國家公園山屋微電網升級」合作備忘錄（MOU）。

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國家公園署表示，本次合作由大東電捐贈太陽能板及儲能設備與相關技術人力支援，勁捷航空捐贈高山直升機吊掛材料運輸飛渡服務，公私協力推動高山山屋太陽能板及儲能設施更新。計畫將優先啟動「桃山山屋」系統升級，除提升山屋能源使用效率與供電穩定性外，更貼心在每個床位規劃設置個人手機充電插座，讓山友更方便使用。未來逐步推動雪霸國家公園其他山屋太陽能光儲系統更新，打造更安全、友善且具韌性的高山住宿與登山服務環境。

國家公園署長王成機強調，這項合作的意義不只是設備更新，更代表國家公園面對氣候變遷與永續發展時，積極尋求跨領域合作的新模式。未來，國家公園將持續透過設施更新，逐步建立更具韌性的高山服務系統，不僅服務山友，更要讓國家公園成為推動淨零排放與環境教育的重要示範場域。

國家公園署指出，高山環境長期受低溫、強風、濕氣及日夜溫差影響，導致既有山屋太陽能板及儲能設備逐漸老化，部分山屋面臨供電不穩及維護不易等挑戰，設施升級已成為重要課題。本次合作特別導入高效能、低反光黑色太陽能板及微電網儲能技術，以低衝擊方式辦理更新作業，不僅能大幅提升電力供應穩定性，降低對高山生態景觀環境及鳥類飛行影響，兼顧登山服務品質與生態保育。

國家公園署表示，本次合作是雪霸國家公園高山山屋升級的重要里程碑，更是公私協力守護國家公園的重要實踐。未來將持續結合民間企業、專業團隊等社會資源，深化高山環境保護與節能減碳政策，期盼讓民眾在親近臺灣壯麗山林的同時，也能共同參與自然保育行動，攜手打造永續臺灣山林環境。