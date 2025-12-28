雪霸國家公園高山地區近日被冰雪覆蓋，宛如進入冰雪奇境！山友在大霸尖山登頂途中，拍攝到「通往天堂的門框」般的霧淞欄杆，讓網友驚嘆有如「馬特洪峰」。目前園區3000公尺以上積雪厚度超過20公分，雪管處提醒攀登山友務必做好完善裝備，注意安全。油婆蘭山屋、桃山山頂也陸續傳來銀白世界的美景，令人讚嘆大自然的神奇魔力！

雪霸國家公園白雪紛飛！通往天堂的ㄇ形欄杆 山友曝冰封美景。(圖／翻攝zhiluo)

冬季寒流襲台，雪霸國家公園的高山地區被冰雪覆蓋，呈現壯觀冰封景象。山友近日分享大霸尖山登頂前山稜線的雪景照片，霧淞覆蓋的ㄇ形欄杆宛如通往天堂的門框，讓網友驚嘆有「馬特洪峰的感覺」。目前雪霸園區3000公尺以上高山積雪厚度已超過20公分，雪管處提醒山友攀登時務必攜帶完整裝備，注意安全。

一名山友於27日拍攝並分享了大霸尖山的冰雪美景。這位山友表示，他原本只是來復健，沒想到遇到下雪，當時狂風夾雜著雪花打在臉上，眼睛幾乎張不開，拿出手機想拍照時手很快就失去知覺，最後因安全考量提早撤退。照片中可見，山稜線上的ㄇ字形欄杆覆蓋著霧淞，與地面的積雪形成一片潔白世界，讓網友讚嘆這景色宛如「通往天堂的路」，將大霸尖山攀爬出「馬特洪峰的感覺」。

大霸尖山成冰雪世界 「ㄇ形欄杆」美如馬特洪峰。(圖／雪管處提供)

雪霸國家公園管理處分享了園區內多處積雪情況。油婆蘭山屋被白雪覆蓋，宛如童話中的糖果屋，積雪深度達20至25公分。此外，28日清晨桃山山頂也傳來積雪回報。武陵管理站助理巡查員徐偉哲表示，當日上山的山友目測有20多位，其中不少人打算前往喀拉業山。他已提醒山友沿途箭竹可能會被雪壓倒，步道濕滑務必小心。27日清晨，有山友在武陵四秀新達山屋遇到大雪紛飛，積雪厚度超過10公分，一位山友驚訝地表示：「這應該是在下大雪囉。」

雪霸國家公園管理處強調，高山降雪時的攀登難度遠高於平時好天氣，零度以下的高山環境中每一步都需謹慎。園區內3000公尺以上高山地區，積雪厚度已超過20公分。雪管處呼籲計畫上山的民眾，除了做好保暖措施外，必須攜帶雪地三寶：冰斧、冰爪和頭盔。由於高山部分路段通訊不良，山友一定要攜帶定位裝備，並安裝登山入園應用程式，以便即時回報安全狀況。

