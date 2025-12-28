雪霸國家公園積雪20公分 連續2名山友失溫身亡

受強烈冷氣團影響，台灣雪霸國家公園高山地區近日降下大雪，積雪厚度達20公分，並出現零下低溫，導致兩起山難事件，造成兩名年約40多歲的山友不幸罹難。目前救援行動仍在進行中。

28日桃山主峰雪況。 （圖／雪管處提供）

第一起意外發生於26日下午，苗栗縣消防局接獲報案稱，一支5人登山隊在攀登匹匹達山時，其中一名林姓山友因失溫死亡。苗栗縣消防局迅速派出救援隊前往現場，但由於山區下雪導致道路難行，預計最快需至29日中午才能接觸到遺體。該隊其餘4名山友已於27日早晨安全下山。

第二起事故則發生於台中市和平區的博克爾草原。一支5人登山隊於27日攀登至該地時，因帳篷及睡袋濕透，裝備不足，導致其中一名山友失溫身亡。同行山友隨即向台中市消防局求助，但因天候惡劣，救援直升機無法即時升空，預估最快需兩日後才能展開空中救援。梨山消防分隊已派出三名救援人員，並與雪霸國家公園管理處合作，展開地面救援行動。

受強烈冷氣團影響，台灣雪霸國家公園高山地區近日降下大雪，積雪厚度達20公分，並出現零下低溫。（圖／雪管處提供）

雪霸國家公園管理處表示，12月中旬強冷氣團來襲後，園區內的雪山、大霸尖山及武陵四秀等地區均有10至20公分的降雪，部分高山地區積雪更超過20公分。管理處呼籲，雪季登山風險極高，低溫與風寒效應可能導致失溫等致命危險，登山者需做好充分準備，包括攜帶冰斧、冰爪和頭盔等雪地裝備，並安裝國家公園登山APP以即時報平安。

管理處強調，雪季登山不僅考驗裝備是否齊全，更是對風險判斷與撤退決策的挑戰。長程或偏遠路線因缺乏避難設施，天候惡化時撤退空間有限，風險大幅提高。管理處已加強雪地裝備檢查與安全勸導，並提醒登山者攜帶衛星定位或通訊設備，以應對山區通訊不良的情況。

根據中央氣象署預報，跨年夜及元旦期間天氣仍偏涼且有降雨，31日晚間起冷空氣將再度南下，山區氣候變化快速，登山活動應審慎規劃，量力而為，以確保安全。

