雪霸國家公園迎入冬初雪 山友拍攝雪山北峰雪景積雪約 1 公分

雪霸國家公園內雪景。 圖：翻攝自雪霸國家公園官網

[Newtalk新聞] 今（20）日上午 7 時許，有山友於雪霸國家公園內，自雪北山屋經水源路碎石坡路段，拍攝到今年入冬後首次降雪畫面。雪霸國家公園管理處證實此為園區本冬初雪，積雪約 1 公分，降雪時間不長。管理處同步提醒登山民眾，高山步道與稜線可能因降雪出現結冰、濕滑及能見度降低等狀況，呼籲山友務必評估自身能力與裝備，注意安全。

雪霸國家公園管理處今日下午表示，接獲山友回報，於雪山北峰至雪山主峰之間的稜線地區，於今日早上 7 點多記錄到降雪景象。儘管積雪僅約 1 公分，且持續時間不長，但已正式標誌著雪霸國家公園進入冬季雪季。此一自然現象雖令許多登山愛好者感到興奮，但管理處首要關切的是登山者的安全。由於初雪後，高山步道與稜線地區極可能出現局部積雪、結冰或路面濕滑等情況，加上山區天氣多變，雲霧可能導致能見度驟降，大幅增加登山活動的風險。

雪山北峰至雪山主峰之間的稜線地區，於今日早上 7 點多記錄到降雪景象。 圖：翻攝自雪霸國家公園官網

有鑑於此，雪霸國家公園管理處強烈建議，計劃前往山區的民眾，在出發前必須詳細查詢最新的天氣預報、道路及步道狀況報告，且登山者應審慎評估自身的體能狀況與高山活動經驗，切勿因為追逐雪景而貿然進入高風險路段。在裝備準備上，除了一般登山裝備外，必須特別備妥充足的保暖衣物、防水外套，以及被稱為「雪地三寶」的冰爪、冰斧與頭盔等技術裝備，以應對可能遇到的冰雪地形。同時，頭燈、足夠的糧食與熱飲亦不可或缺，並需全程留意失溫的風險。

雪霸國家公園管理處強烈建議，欲前往之民眾應謹慎評估自身狀況及氣候。 圖：翻攝自雪霸國家公園官網

管理處進一步強調，登山活動應盡量結伴同行，並將詳細行程計畫與預計下山時間告知親友。隨身攜帶可用的通訊設備及定位裝置，以備不時之需。若是在登山過程中遭遇天候急速惡化，或是自身體力不濟、感到不適，應秉持安全第一的原則，立即放棄原定計畫折返下山，切勿心存僥倖或勉強前行。

