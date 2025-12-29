雪霸國家公園連2山難2人送命 專家提醒失溫3時即有生命危險

空勤總隊直升機，飛抵台中市和平區博可爾草原執行山難救援，有5名登山客攀登雪山，27日行經博可爾草原附近，40多歲田姓男子因失溫死亡，其他4人也體力不支缺乏糧食，29日上午10時多由空勤直升機吊掛救援。

另外在雪霸國家公園匹匹達山域，則有6人雪山西稜縱走，26日隊伍中40歲林姓男子也是失溫送命，其餘山友先行下撤，苗栗縣消防搜救人員29日接觸後，載送至小雪山資訊站下山。

雪霸國家公園管理處遊憩科長潘振彰指出，「匹匹達山事件的同行夥伴，今天上午11時已由苗栗縣消防局人員，平安帶至小雪山資訊站下山博可爾草原部分，4名同行夥伴亦由空勤總隊今天上午11時已經平安吊掛下山。」

兩名罹難山友遺體，則須等待天候良好再請空勤直升機吊掛。山岳專家表示，登山最怕遇到水寒失溫與風寒效應，人體體溫流失速度為一般情況的23倍，建議穿衣分內中外三層，分屬排汗、保暖、防水透氣等不同功能。

台中市山岳會總幹事張賀融說，「那最外圍的話，我們就是穿防護層，它是防水，然後又透氣的，不會說因為你在活動當中，導致說外面在下大雨，你的體內因為流汗，而導致衣服都濕掉了。」

張賀融強調，人體在失溫狀態下不能超過3小時，否則就有生命危險，建議若非有萬全準備，雪季不要登山。雪管處則表示，長程路線沿途缺乏山屋避難，山友務必要有最壞情境的行前準備。