雪霸國家公園降初雪 積雪厚度約1公分

（中央社記者郭宣彣苗栗縣20日電）雪霸國家公園管理處今天表示，由雪北山屋經水源路碎石坡行走路段，在雪北至雪主的稜線已有雪況，是今年降下的初雪，積雪厚度約1公分，提醒登山民眾勿貿然進入高風險路段。

雪霸國家公園管理處副處長許嘉祥今天透過影片表示，雪北（雪山北峰）至雪主（雪山主峰）稜線降下初雪，目前積雪厚度約1公分；其他雪山地區的高山步道與稜線，也有積雪與結冰情形，能見度因雲霧而降低。

他說，在雪北山屋經水源路碎石坡行走路段中，已有民眾拍攝到雪北至雪主的稜線出現雪況，而此次下雪時間短暫，積雪厚度約1公分。

雪霸處呼籲山友注意登山安全，其他高山步道與稜線也可能出現積雪、結冰或濕滑情況，能見度亦可能因雲霧而降低，登山前務必查詢最新天氣與道路、步道狀況，審慎評估自身體能與經驗，避免貿然進入高風險路段。（編輯：黃世雅）1141220