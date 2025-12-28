雪霸國家公園雪景藏危機 11登山客待援「2失溫死亡」

台中市 / 綜合報導

雪霸國家公園下起了大雪，美麗雪景卻藏危機，接連發生2起山難事件，其中1支5人登山隊伍攀爬雪山，在「博可爾草原」走到體力耗盡，帳篷睡袋也都濕了，1名40多歲的男姓登山客 失溫，不幸罹難， 雪山西稜線另一頭的「匹匹達山」，還有1支6人的登山隊也被大雪困住， 1人失去呼吸心跳，也不幸死亡， 2起事故總計11人受困待救，因為雲層過厚，空勤直升機無法出動救援，2支搜救隊已經徒步入山，但天候惡劣，步道濕滑結冰，什麼時候能到場，還難以評估。

高山草原覆蓋一層白雪，宛如撒上細細的糖霜，風景相當美麗，但美麗卻暗藏危險，雪霸國家管理處表示，有兩支分別5人和6人的登山隊來爬雪山，卻發生了山難，5人的登山隊，帳篷睡袋都濕了，每個人都走到體力耗盡，其中1名年約40歲田姓男子失溫，入夜後已經沒有呼吸心跳，不幸罹難，更絕望的是，因為天候不佳雲層厚，空勤直升機最快也要2天後，才有機會起飛趕往救援。

另外1支6人的登山隊，40多歲的林姓登山客，也因為失溫失去呼吸心跳，沒有救回來，兩支登山隊共11人，其中就有2人不幸身亡。台中市梨山消防分隊分隊長粘長霖說：「因現階段天候狀況不佳，積雪已達30公分。」台中市梨山消防分隊分隊長粘長霖說：「我們預計明(29)日上午。」台中市梨山消防分隊分隊長粘長霖說：「再嘗試全力前往，是否能接觸待救者。」兩支登山隊出事的地點，都在雪霸國家公園裡。

5人登山隊，昨日下午困在博可爾草原，另1支6人的登山隊，26日下午困在西稜線匹匹達山，最快要週一的中午搜救隊才有機會到達現場。雪霸國家公園管理處副處長許嘉祥說：「已申請直升機，等候天氣轉晴後，即起飛救援。」雪管處提醒，這兩天雪霸山區的積雪深度超過20公分，步道結冰濕滑比較危險。

武陵管理站助理巡查員徐偉哲說：「步道開始有結冰的狀況，請山友務必準備，太陽眼睛，冰爪，防寒手套。」巡查員提醒，到雪霸登山的民眾，除了要做好禦寒的準備，「雪地三寶」冰斧冰爪與頭盔，一樣都不能少，以確保行走的安全。

