雪霸國家公園雪見遊憩區無障礙步道 啟用

內政部國家公園署雪霸國家公園管理處完成雪見遊憩區首條「無障礙友善步道」，健全雪霸國家公園無障礙旅遊環境，提供身障人士及行動不便者親近欣賞國家公園大自然的機會，更是傳遞平等與友善理念的橋樑。

雪管處表示：雪霸國家公園雪見遊憩區位在苗栗縣泰安鄉梅園村，區內可見到雄偉峻峭的「聖稜線」、「大雪線」兩條壯麗稜線以及大安溪溪谷沿岸風光。園區內有多條林間步道，提供遊客體驗雪見地區中海拔闊葉林帶的森林景觀及進行森林療癒場域，適合一般遊客健行。為了推廣無障礙友善的環境，雪管處選擇園區內司馬限林道一段合適的自然林間步道，改建增設為符合國家標準的無障礙設施步道，全長約三百公尺。步道全程採用透水性鋪面，並加寬至一二0公分以上，沿途設置多處輪椅交會平台與解說牌，部分路段更貼心設計為緩坡，讓輪椅使用者與行動不便者、年長者及稚齡兒童也能輕鬆悠遊，飽覽沿途生態美景及遠眺壯麗稜線景觀（見圖）。

雪管處強調，無障礙設施的設置是未來雪霸國家公園園區發展的重點工作方向。未來將持續盤點並推動更多友善設施，讓國家公園不再只是壯麗風景的代名詞，而是能讓所有民眾能自在享受的共融空間。這條步道的完成不僅是一項中高海拔地區無障礙設施的完工，更是臺灣邁向一個更包容、更友善社會的重要一步。