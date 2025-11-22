雪霸國家公園雪見遊憩區聯外道路司馬限林道9.17K至11.3K施工道路封閉 遊客請改道通行

雪霸國家公園管理處為提升園區聯外道路品質，保障用路人行車安全，將進行雪見遊憩區聯外道路司馬限林道9.17K至11.3K路段瀝青路面刨鋪及排水改善工程，訂於十一月二十七日起至十二月十二日止於每日上午八時至下午六時進行施工，屆時將全面封閉道路，欲前往雪見遊憩區遊客請改由梅興聯絡道(司馬限林道4.8K右轉)或由卓蘭接中四十七線往雪見方向行駛（見圖）。

若因天候等因素影響，延長施工封閉或改變施工日期，將於雪管處官網及臉書(FB)另行公布。施工期間造成不便，尚祈見諒，也請用路人近期內前往雪見遊憩區旅遊前，先行查詢路況。相關洽詢電話037962188雪見管理站。