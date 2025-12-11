雪霸國家公園一一五年元旦觀霧榛山減碳登山趣活動十二月十二日開放報名

一一五年元旦假期到雪霸國家公園觀霧遊憩區，挑戰觀霧的最高峰榛山做為新年的第一個目標，以登高健行開啟嶄新的一年，為自己帶來的希望與滿滿元氣。

內政部國家公園署雪霸國家公園管理處表示:雪霸國家公園觀霧山椒魚生態中心每年於國定假日推出多項具季節特色的活動，讓遊客體驗觀霧遊憩區四時之美，深受民眾喜愛（見圖）。已連續舉辦邁入第十二年的「元旦榛山登山活動」一一五年一樣不缺席。在秋末冬初、景緻宜人的季節，雪管處再度推出兼具健行與深度體驗的「元旦觀霧榛山減碳登山趣活動」，限額三十名，歡迎喜愛自然觀察與登山健行的朋友把握機會，十二月十二日起開放預約報名。

雪管處說明：榛山海拔二千四百八十九公尺，山頂視野開闊，可眺望整個雪霸國家公園園區及壯觀的雪山山脈聖稜線。榛山步道是觀霧遊憩區內最具挑戰性的登山路線，同時適合賞景及自然觀察，沿線生態資源豐富。本次活動從觀霧山椒魚生態中心出發，全程來回約十公里，由國家公園專業解說員隨行帶領，走進大鹿林道西線，探訪台灣杜鵑的綠色隧道，登上鋪滿鬆軟落葉的榛山稜線，在步道最高點飽覽自雪山、北稜角延續品田山一直綿延到大小霸山等名山百岳壯闊的聖稜線與中海拔森林景緻。

雪管處指出：本次活動融入「無痕山林」理念，鼓勵參加者用最友善環境的方式參與，例如共乘、搭乘大眾運輸、輕食及自備飲水與環保餐具等，藉此降低旅遊碳足跡，為淨零減碳盡一分心力。此外，因觀霧地區位於海拔二千公尺山區，秋冬季節氣溫偏低且天氣變化快速，敬請參加民眾備妥登山裝備及禦寒衣物，以洋蔥式穿著因應，並攜帶雨具以備不時之需。

本活動為免費參加，完成全程健行並落實低碳遊程者，將獲得限量活動紀念品一份。報名將於十二月十二日中午十二時起於「雪霸國家公園」臉書粉絲團開放（請記得按讚加入粉絲團），粉絲團網址: https://www.facebook.com/SHEIPA.NP)。活動資訊亦可上雪霸國家公園官網、臉書粉絲團或來電（037）276300觀霧山椒魚生態中心洽詢。