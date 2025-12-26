雪霸國家公園「台灣黑熊出沒」注意！林業署放置熊鈴供山友借用歸還

林業署新竹分署在雪霸國家公園2處放置「熊鈴」供山友借用。林保署提供



雪霸國家公園大鹿林道至九九山莊間，近日多次被自動相機捕捉到台灣黑熊出沒的影像，為確保山友登山安全、避免熊害，林業署新竹分署在大鹿林道東線15K休息點與19K馬達拉溪登山口各設置1座「注意熊出沒」告示牌，並在下方掛上「熊鈴」提供山友借用與歸還，讓山友在行進間製造聲響，以降低遭遇台灣黑熊的可能性。

大鹿林道東線15k休息點。林保署新竹分署提供

大鹿林道東線19k馬達拉溪登山口。林保署新竹分署提供

林業署新竹分署指出，觀霧地區為台灣黑熊潛在棲地之一，雪霸國家公園管理處在大鹿林道東線至九九山莊間設置自動相機，多次記錄到台灣黑熊出現影像。考量大鹿林道東線為攀登大霸尖山必經道路，為強化登山安全並預防人熊衝突，新竹分署於大鹿林道東線15K休息點與19K馬達拉溪登山口各設置1座「注意熊出沒」告示牌，提醒入山遊客提高警覺，降低人熊相遇風險。

廣告 廣告

新竹分署表示，注意熊出沒告示牌外觀以大霸尖山意象為視覺主軸，並掛置大型熊鈴，兼具強化警示及保育宣導效果。牌面除介紹台灣黑熊活動痕跡外，也提醒民眾在山區活動應提高警覺，應妥善收存食物及廚餘，避免吸引黑熊靠近。告示牌下方為熊鈴掛置箱，提供山友借用與歸還，山友在上攀大小霸前可於15k處或19k處取用，下山後歸還原放置箱即可。

新竹分署指出，為能有效降低人熊衝突風險，已啟動多項防治與管理及宣導措施，每年定期辦理黑熊救傷及應變演練，提升第一線人員應變能力。同時，新竹分署持續執行山區之違法陷阱與獵具清理作業，並優先巡查部落周邊水管路等敏感區域，避免台灣黑熊誤觸。

告示牌下方掛置熊鈴，提供山友上攀大小霸前借用，下山後歸還原處即可。林保署新竹分署提供

新竹分署提醒，民眾登山應結伴同行，隨身攜帶熊鈴或其他可以發出聲響的物品，也可準備防熊噴霧，將可嚇阻台灣黑熊靠近，更能在緊急時有效遏阻攻擊。部落或山區農民如有防範獸害需求，可就近向新竹分署各工作站免費申領或換發改良式獵具。

新竹分署強調，若民眾在山區目擊台灣黑熊、發現台灣黑熊侵擾或遭誤捕受困等情形，請在確認自身安全無虞後，撥打1999或0800-000-930（您您您救山林）通報，新竹分署將會同專業團隊前往鑑定、處理與救援。如發現誤捕黑熊，一定要立即通報，不用擔心被究責。學習與台灣黑熊和平共處，讓每一次入山都能平安又喜樂。

更多太報報導

圖輯／冷氣團發威！玉山北峰二度降雪 全台最低溫零下5.5度

余家昶妻女聲明婉拒捐款 「讓他的愛與勇氣延續於社會每一角落」

21歲加油站員工中8.8億樂透秒辭職 他曝「唯一後悔沒做的事」