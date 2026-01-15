雪霸大霸線失火！66平方公尺林地燃燒 幸無人員傷亡

雪霸國家公園大霸線3.8公里處11日下午發生火警，幸虧九九山莊管理人員迅速滅火，林保署新竹分署也派10人連夜處理餘燼，避免延燒。提醒大家，高山地區請小心用火，避免山林火災！

林保署新竹分署今天表示，1月11日下午5點多，雪霸國家公園大霸線3.8公里處發生火警，造成約66平方公尺的林地受損。當地的九九山莊管理人員發現火勢後，迅速使用滅火器撲滅火焰，並且新竹分署派出10名救災人員連夜上山處理殘火，避免了火勢的擴散。

廣告 廣告

林保署新竹分署接獲通報後，九九山莊的工作人員第一時間使用滅火器控制火勢。隨後，新竹分署與救災人員迅速攜帶裝備上山，於12日中午抵達現場。他們利用砍刀清理仍冒煙並殘留餘燼的五葉松，接著灌水至泥土中徹底撲滅火源。此次火災總燃燒面積約66平方公尺。感謝所有參與救災的夥伴，守護我們的山林！

林保署新竹分署指出，該處多年未發生火災，因山莊附近的野炊行為風險較低。然而，由於事發地點海拔約2600多公尺，正值每年乾燥季節，呼籲民眾在高山地區使用火源時務必小心，例如抽菸和亂丟煙蒂等行為，否則可能引發難以控制的山林火災。

雪霸國家公園管理處強調，這次火警再次提醒大家，山區乾燥季節是森林火災的高發時期，任何小火星都有可能造成重大生態損失，並強調禁止在森林區域內抽菸或隨意用火烹煮食物等行為。

延伸閱讀

張文孤狼犯案金流全曝光 曾跟同學說「要幹一票大的」

北市北投分局員警執勤遭車撞 臉部受傷送醫急救

影/屏東男凌晨誤踩油門「撞穿」餐廳墜魚塭 修復至少30萬