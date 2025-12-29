雪霸山難1死…4同伴「無糧食」急下撤 直升機吊掛遺體未果「明日再試」

苗栗縣消防局派遣2批次8人接力，協助4山友救援下山。翻攝苗栗縣消防局臉書



雪霸國家公園高山於12月20日起降雪，高山雪景迷人，但千萬不要貿然登山，否則面臨致命危機。40歲山友林姓男子一行5人，12月25日展開「雪山西稜」縱走，沒想到26日林男就出現失溫，同行4人雖立即通報119，但仍失去生命跡象。其餘4人也體力耗盡、糧食用罄，於是緊急下撤，今天（12／29）4人平安抵達小雪山資訊站。至於林男遺體，因天候不佳，明天將再嘗試吊掛下山。

根據了解，林男一行5人於12月25日展開「雪山西稜」縱走，原規劃28日下山；未料，林男於26日下午2點多行抵匹匹達山下方箭竹林時，出現疑似失溫情況，同行山友隨即通報119救援。

廣告 廣告

苗栗縣消防局獲報後，派遣2批次8人接力；4名山友昨日糧食已用罄，於是將先行下撤，今天中午11點36分，4名山友與苗栗縣消防局第一梯次4名山搜人員、雪管處保七第五大隊人員等平安抵達小雪山資訊站。

至於，苗栗縣消防局第二梯次4名山搜人員持續上山，於今天中午11點43分抵達林男處，協助以捲式擔架包裹，規劃以空勤直升機吊掛下山，但因現場氣候不佳，直升機無法飛行，只能待明日再試，山搜人員也先行下撤紮營待命。

另外，發生在台中市和平區博可爾草原的另一起山難，1名年約40多歲的男隊員，在28日凌晨發生失溫死亡，其餘4人也體力不支，且現場積雪深厚，無法下撤，隊伍請求救援。

空勤總隊今天上午起飛前往博可爾草原，於10時許接觸4名登山客，並完成吊掛作業，將4人載回清泉崗機場，由2輛救護車載4名傷患，送往梧棲童綜合醫院治療。至於死者也是等待天候轉好，再另行出動直升機吊掛。

更多太報報導

真的到過誠品南西店場勘 張文殺人墜樓前「1細思極恐」身影曝光

「沒考慮危險就衝去對街處理」 顏瑞昇父女檔發聲：救人是醫師天職

他捐精14國「生出197娃」竟帶致癌基因！發病機率高達90%