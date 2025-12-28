雪霸成銀白世界！ 山路結冰備「雪地三寶」確保安全

苗栗縣 / 綜合報導

受到冷氣團影響，雪霸國家公園海拔3300公尺的油婆蘭山屋，積雪已超過20公分，大霸線的登山步道以及武陵四秀，都成了一片銀白世界，管理站人員提醒，許多步道都已經結冰，甚至因為積雪的關係，要小心有崩塌的可能，提醒在雪地活動的民眾，除了要做好禦寒，也要準備雪地三寶冰斧、冰爪與頭盔，以確保安全。

斜斜的屋頂以及外頭的桌椅區，覆蓋滿滿一層白雪，這裡是海拔3300公尺，位於雪霸國家公園的油婆蘭山屋，地面的積雪深度超過20公分，視野再往外面看，整個山頭已經成為一片銀白世界，遠方登山步道上，還看得到民眾堆起來的小雪人，成為山區的亮點。

受到冷氣團影響，雪霸國家公園的高山地區，包含大霸線與武陵四秀，這兩天都在飄雪，高山白雪的美景通通都被志工記錄下來，今(28)日上午，九九山莊持續下著雪，路況相當濕滑而且還出現結冰的情況，武陵管理站工作人員提醒，天候相當寒冷，要從事雪地活動的民眾，一定要特別注意安全。

武陵管理站助理巡查員徐偉哲說：「雪線3公里處，步道開始有結冰的狀況，請山友務必準備，太陽眼鏡，冰爪，防寒手套。」管理站人員強調，為了安全，雪地三寶冰斧冰爪與頭盔，一樣都不能少，除了裝備要準備充足，部分登山設施以及步道，可能會積雪壓垮，行走時也要務必小心。

