雪霸成銀白世界 高山積雪逾20公分

（中央社記者管瑞平苗栗縣28日電）受到強烈冷氣團影響，雪霸國家公園內3000公尺以上高山今天積雪逾20公分，步道部分路段出現結冰，雪管處提醒山友入山務必備妥雪地「3寶」，如有不適應立即下撤以確保安全。

雪霸國家公園管理處今天指出，武陵管理站助理巡查員於上午6時40分許於海拔3325公尺的桃山主峰回報，目前積雪厚度已達20公分，氣溫只有攝氏1度，部分步道結冰濕滑，提醒山友入山前務必準備雪地3寶冰斧、冰爪和頭盔，並隨時注意氣象變化，因高山部分路段通訊不良，除了要攜帶定位裝備，更要記得安裝入園App，即時報平安。

廣告 廣告

雪管處指出，根據山友和志工回報，雪山、大霸以及武陵四秀等地區，近2日均有降雪，高山地區進入銀白雪季、景色優美，但卻暗藏危機，高山地區如果水氣充足，隨時都有可能降雪，雪山主峰已不易抵達，山友沒有足夠裝備，不建議貿然上山。

雪霸國家公園與台灣山盟公益協會日前辦理「雪季登山安全講座」，邀請具豐富雪地經驗講師，深入淺出講解雪地實務，除現場教授各式冰爪的穿戴與功能，以及雪地行走應配合的裝備，更強調登山靴與分層洋蔥式穿搭，才能確保保暖且不因流汗導致失溫。

課程也教導民眾高山雪季風險管理與判讀，聚焦在天氣評估、雪況識別及雪崩預防，提醒山友在積雪環境中，除了防滑，還需具備緊急應變能力，課程結束後並讓參與者就近體驗雪地裝備，並如何正確穿戴合適的冰爪和抓握冰斧。

雪管處提醒民眾，雪季入山絕非兒戲，積雪與冰面將大幅增加滑落風險，有規劃前往雪霸高山步道的山友，務必備齊專業裝備，並具備雪地行進與風險判斷能力，「為了下山而上山」，審慎評估氣候再行出發，確保欣賞美麗雪山之後，平安下山。（編輯：李淑華）1141228