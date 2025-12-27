雪霸持續降雪 往九九山莊方向延伸

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕冷氣團帶來低溫發威，加上高山地區水氣足夠，雪霸國家公園轄內高山地區昨(26)日傳來雪訊，雪霸國家公園管理處(下稱雪管處)今天上午10點接獲回報，目前大霸線降雪雪況延伸至九九山莊，九九山莊溫度降至-1度C飄雪。

雪管處指出，受強烈冷氣團影響，26日清晨包括武陵四秀的桃山山屋、新達山屋，雪山369臨時營地一帶陸續降雪積雪超過4公分，位於大霸尖山大霸線登山步道10.2公里處的中霸坪昨晚積雪也達5公分，並且持續延伸，今日早上約7點半接獲回報，降雪路段如預估持續向九九山莊方向下延伸，不過九九山莊目前尚無明顯積雪，但受濕冷天氣影響仍可能降雪。

雪管處也再次強調，因高山低溫、步道積雪結冰，路況濕滑風險提高，請確實準備雪地三寶(冰爪、冰斧、岩盔)，並具備相應的雪地行進與風險判斷能力，同時加強保暖措施，審慎評估自身狀況與路況，以安全為最高原則。

