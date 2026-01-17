雪霸武陵花季「梅好時光」樂音中揭幕
記者郭曉蓓／臺北報導
全臺唯一在國家公園高山地區舉辦「2026年武陵高山音樂會」今（17）日登場，由內政部國家公園署雪霸國家公園管理處、國軍退除役官兵輔導委員會武陵農場、武陵富野渡假村共同於武陵農場舉辦，在滿園梅花映襯及醒獅園表演揭開序曲，活動結合高山自然景觀、花季盛開與音樂演出，吸引來自全臺各地的旅客共襄盛舉。
「武陵高山音樂會」是武陵地區冬季重要文化盛事，雪管處表示，今年以「梅好時光」為主題，邀請臺灣知名的大提琴家張正傑及弦外之音樂團於高山戶外演出經典樂章，並結合現地特有的高山自然美景與獨特人文氛圍，現場搭配茶席以武陵茶款待賓客，讓遊客在梅花簇擁與森林環抱中，沉浸於自然、音樂與土地風味交織而成的獨一無二音樂饗宴，也使該活動成為臺灣知名的高山音樂盛事。
內政部國家公園署表示，高山戶外音樂演出需克服低溫與氣候變化，考驗音樂家們高度專業與臨場掌控能力，才能呈現如同室內演出的音樂品質。這樣的精神，正如國土保育需因應不同時代與環境挑戰，適度調整保育管理策略，並透過民眾親近自然、理解土地，與之對談進而認識產生共鳴，才能齊心協力保護我們的國土。
隨後2月初春，武陵山谷將迎來粉紅櫻花盛開，武陵農場預告115年武陵農場櫻花季「粉紅風暴」即將登場，時間預計於 2月13日正式展開至3月1日止，共計17天 。為維護高品質賞櫻環境，場內將實施「總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」四大疏運措施 ，未取得農場核發車輛通行證之民眾及旅客請勿進入中124線道，屆時將受管制無法入場，請民眾配合管制措施，避免交通受阻。
國家公園署邀請民眾走訪雪霸國家公園，欣賞櫻花美景，探索高山森林與溪谷生態，並至臺灣櫻花鉤吻鮭生態中心看看聞名的臺灣國寶魚，來場寧靜的身心療癒之旅。同時提醒，武陵櫻花季旅遊人潮眾多，交通部公路局將於2月13日至3月1日期間實施武陵櫻花季疏運管制措施，建議民眾屆時多利用大眾運輸工具，遵守國家公園相關規定，落實無痕旅遊，共同維護國家公園的遊憩品質與環境永續。
音樂家們運用精湛的技藝，克服高山上的低溫與氣候變化。（圖由國家公園署提供）
大提琴家張正傑及大環表演家楊世豪演出，梅花林下的柔美音符，旋轉生命的力與美。（圖由國家公園署提供）
雪霸國家公園武陵遊憩區的梅花，在樹梢上如雪花般綻放。（圖由國家公園署提供）
雪霸國家公園武陵遊憩區的梅花，在樹梢上如雪花般綻放。（圖由國家公園署提供）
位於武陵遊憩區的臺灣櫻花鉤吻鮭生態中心，可觀賞到國寶魚—臺灣櫻花鉤吻鮭。（圖由國家公園署提供）
