雪霸積雪逾20公分 雪管處籲入山備妥「3寶」

記者郭曉蓓／臺北報導

受到強烈冷氣團影響，雪霸國家公園內3000公尺以上高山積雪逾20公分，步道部分路段出現結冰。雪管處昨日表示，雪季期間自即日起至3月31日止，入園須採線上申請，並依規定檢附雪攀裝備及相關自我檢查；提醒山友入山務必備妥雪地「3寶」，雪季登山請量力而為、審慎規劃，如有不適應立即下撤以確保安全。

雪霸國家公園管理處指出，武陵管理站助理巡查員於上午6時40分許於海拔3325公尺的桃山主峰回報，目前積雪厚度已達20公分，氣溫只有攝氏1度，部分步道結冰濕滑，提醒山友入山前務必準備雪地3寶：冰斧、冰爪和頭盔，並隨時注意氣象變化，因高山部分路段通訊不良，除要攜帶定位裝備，更要安裝入園App，即時報平安。

雪管處指出，根據山友和志工回報，雪山、大霸以及武陵四秀等地區，近2日均有降雪，高山地區進入銀白雪季、景色優美，但卻暗藏危機，高山地區如果水氣充足，隨時都有可能降雪，雪山主峰已不易抵達，山友沒有足夠裝備，不建議貿然上山。

雪管處表示， 日前公告115年雪季生態保護區入園申請規定，雪季期間自即日起至3月31日止，入園須採線上申請，並依規定檢附雪攀裝備及相關自我檢查表。 申請聖稜線的隊伍建議3人以上，屆時將於登山口進行文件查核作業，若領隊未到場或不符規定者，將取消全隊入園資格。

雪霸成銀白世界，高山積雪逾20公分，雪管處提醒雪季登山請量力而為、審慎規劃，確保安全。（雪管處提供）