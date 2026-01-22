雪霸觀霧長期記錄蝙蝠物種 單一地達27種冠全台

（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）雪霸國家公園管理處員工長期自行監測研究蝙蝠生態，去年在觀霧地區持續記錄到國家瀕危「霜毛蝠」、稀少「金黃鼠耳蝠」及新物種「黃頸蝠」，單一地累積27種蝙蝠冠全台。

雪霸國家公園管理處今天表示，觀霧管理站技士陳家鴻長期投入蝙蝠資源調查與監測工作，2025年調查成果豐碩，除持續捕獲國家瀕危物種霜毛蝠，並相隔19年再次捕獲金黃鼠耳蝠，同時新增黃頸蝠為觀霧地區新紀錄物種，使觀霧地區累積蝙蝠物種數達27種，為目前國內已知單一地點蝙蝠物種數最高之處，凸顯雪霸園區在台灣中高海拔森林生態系中關鍵地位。

廣告 廣告

雪管處指出，主要分布於東亞溫帶至寒帶地區的霜毛蝠，曾被認為可能已在台灣消失，直到2006年於觀霧首度有活體紀錄、2024年再度現蹤、2025年持續在觀霧地區捕獲1隻霜毛蝠，連續2年發現對於後續釐清其季節性活動模式、棲地利用與可能度冬策略，具有重要研究價值。

2025年調查另一重要成果，是觀霧地區睽違19年再次捕獲金黃鼠耳蝠，此物種在台灣紀錄相對稀少，族群規模與分布狀況仍不清楚，被列為國家易危物種；這次是繼2006年後再次捕獲，顯示觀霧地區或許是牠遷徙路線上節點或度冬棲地，對於確認物種是否持續存在於區域內、評估棲地需求與保育價值，具關鍵意義。

此外，去年9月調查期間，陳家鴻捕獲1隻黃頸蝠，為觀霧地區首次紀錄的蝙蝠物種。雪管處指出，黃頸蝠因頸部至肩背間具有淡黃色毛帶而得名，為台灣特有種，屬於相對少見物種，多半零星記錄於中海拔山區溪流附近，其餘生態習性不詳，這次新紀錄物種加入，使觀霧地區累積蝙蝠物種數達到27種。

雪管處去年持續與雲林縣黃金蝙蝠生態館合作，進行蝙蝠調查技術交流，共同推動白蘭部落蝙蝠屋計畫，將蝙蝠保育與監測實際帶入部落場域；期望未來能結合環境教育與生態旅遊，為部落發展創造新可能性。

對於陳家鴻在工作之餘自行專業研究，雪管處長林文和表達高度肯定。他說，陳家鴻相繼在雪見及觀霧地區調查，為雪霸國家公園累積豐富蝙蝠生態資料，同時將保育成果設置蝙蝠屋並與部落合作推廣教育，展現專業、積極工作態度。

林文和指出，未來除了員工自行研究外，也將持續與學術單位進行科學研究、結合蝙蝠屋監測與深化地方合作，健全雪霸園區生態基礎資料，作為後續保育與經營管理重要依據。（編輯：陳仁華）1150122