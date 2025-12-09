雪霸觀霧頻有黑熊出沒 管理處籲遊客勿留廚餘、防人熊衝突

中部中心／黃毓倫、蔡枘埏、邱俊超 苗栗報導

雪霸國家公園觀霧區，近年頻頻有熊出沒！雪霸國家公園管理處分析，可能是野生台灣黑熊族群，數量持續增加，加上冬季時覓食不易，遊客上山留下廚餘，黑熊為了覓食，不得已擴大生活範圍，呼籲遊客將廚餘帶下山，避免黑熊活動範圍，越來越靠近人類，造成人獸衝突。

雪管處保育研究科長于淑芬：「靠近這一邊，還不到七卡山莊的地方，就有登山客有目擊到黑熊，登山口到七卡山莊中間的區域。」

台灣黑熊現身，在山林間漫步覓食，過去黑熊出沒在罕無人煙的深山，人獸之間保持距離誰也不干擾誰，如今卻有民眾，在登山口附近就發現黑熊蹤跡。

雪管處保育研究科長于淑芬：「本來在大雪山這個區域，最近這兩年是在雪山，這個地區發現，五年以前其實都沒有拍過黑熊，那這是這幾年就是這五年內，陸陸續續都有拍到蠻多的黑熊。」

雪管處研判黑熊頻頻出現，除了保育有成，黑熊族群擴張，可能也跟遊客亂扔廚餘有關！





雪管處呼籲遊客將廚餘帶下山，避免吸引黑熊前來覓食。（圖／民視新聞）









雪管處保育研究科長于淑芬：「希望大家可以把，你沒有吃完的廚餘可以帶下山，因為黑熊其實，在冬季可能食物會比較缺乏，那吃廚餘的話就會，越來越靠近人的範圍。」

為了避免人獸衝突，雪管處和保育志工齊聲呼籲，民眾登山時可攜帶熊鈴，因為黑熊生性害羞，聽到聲音就會默默躲起來。

高山保育志工：「黑熊牠聽到這個聲音，牠就會慢慢的離開，那我們目前所在的位置，是在雪山步道1.2K到1.3K，也曾經是有外國山友，來這邊舉報說，這邊曾經發現黑熊蹤影的位置。」





志工建議登山者將熊鈴掛背包，黑熊聽到聲音自然會遠離。（圖／民視新聞）









把熊鈴掛在背包上，隨著登山者腳步就會叮叮叮響個不停，黑熊聽到自然就會遠離，人獸各自相安，共享山林資源！





