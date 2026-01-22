雪霸觀霧首度發現黃頸蝠 累積27種蝙蝠成全台之冠

雪霸國家公園管理處博士技士陳家鴻長期投入園區蝙蝠資源調查與監測工作，2025年在觀霧地區持續捕獲黃頸蝠。（雪管處提供／謝明俊苗栗傳真）

雪霸國家公園管理處博士技士陳家鴻長期投入園區蝙蝠資源調查與監測工作，2025年在觀霧地區持續捕獲國家瀕危物種霜毛蝠，並相隔19年再次捕獲金黃鼠耳蝠，同時新增黃頸蝠為觀霧地區新紀錄物種，一舉讓觀霧地區累積蝙蝠物種數達到27種，成為目前國內已知單一地點蝙蝠物種數最多處，凸顯雪霸園區在台灣中高海拔森林生態系中的關鍵地位。

雪管處表示，霜毛蝠在台灣極為稀少，過去曾被認為可能已在台灣消失，直到2006年在觀霧首度有活體紀錄，2024年再度現蹤後，2025年在觀霧地區再次捕獲1隻，觀霧是否為霜毛蝠度冬或遷移過程中的重要節點，仍有待持續監測與累積資料釐清。

雪管處說明，霜毛蝠主要分布於東亞溫帶至寒帶地區，台灣位於其全球分布的最南界，在台族群數量少、分布侷限，被列為國家瀕危物種。連續2年於觀霧地區捕獲紀錄，對於後續釐清其季節性活動模式、棲地利用與可能的度冬策略，具有重要的研究價值。

雪霸國家公園管理處博士技士陳家鴻長期投入園區蝙蝠資源調查與監測工作，2025年在觀霧地區捕獲金黃鼠耳蝠。（雪管處提供／謝明俊苗栗傳真）

陳家鴻2025年調查另一項重要成果，是在觀霧地區再次捕獲金黃鼠耳蝠，這個物種前一次在觀霧地區的捕獲紀錄為2006年，本次捕獲為相隔19年後，再次確認金黃鼠耳蝠仍於觀霧地區出現。

雪管處指出，金黃鼠耳蝠在台灣屬於紀錄相對稀少的鼠耳蝠類群，族群規模與分布狀況仍不清楚，目前主要記錄於中南部與台東地區，被列為國家易危物種，目前已知與霜毛蝠同為季節性遷徙物種。此次再次捕獲該物種，顯示觀霧地區或許亦為其遷徙路線上的節點或度冬棲地，在多年後仍維持其可利用的棲地條件，對於確認物種是否持續存在於區域內、評估其棲地需求與保育價值，具有關鍵意義。

此外，陳家鴻博士在觀霧地區還捕獲1隻黃頸蝠，是該區首次紀錄的蝙蝠物種。黃頸蝠因頸部至肩背間具有淡黃色毛帶而得名，為台灣特有種，雖分布於各海拔山區，在台灣屬於相對少見的物種，多半零星記錄於中海拔溪流附近，其餘生態習性不詳。此次新紀錄物種的加入，使觀霧地區累積蝙蝠物種數達到27種。

在蝙蝠屋監測方面，雪見遊憩區大型蝙蝠屋除累積有台灣大蹄鼻蝠、東亞摺翅蝠、東方寬耳蝠及長尾鼠耳蝠棲息利用，自2024年架設紅外線自動相機後，已確認保育類台灣無尾葉鼻蝠持續將該蝙蝠屋作為夜間臨時棲所。

雪管處說，2025年度監測結果顯示，除了6月，幾乎全年皆穩定記錄該種蝙蝠於夜間利用的情形，且拍攝到的個體數有增加趨勢，推測6月可能為其生殖育幼期，母蝠對夜間臨時棲所的利用頻率相對降低。

雪管處2025年持續與雲林縣黃金蝙蝠生態館合作，進行蝙蝠調查技術交流，並由該館協助共同推動白蘭部落蝙蝠屋計畫，將蝙蝠保育與監測實際帶入部落場域。透過在地參與跨域合作，除有助於累積區域生態資料，也期望未來能結合環境教育與生態旅遊，為部落發展創造新的可能性。同時也與中原大學生物科技系陳怡寧老師團隊進行蝙蝠病毒的檢測，以做為經營管理之參考。

雪見遊憩區大型蝙蝠屋除累積有台灣大蹄鼻蝠、東亞摺翅蝠、東方寬耳蝠及長尾鼠耳蝠棲息利用。（雪管處提供／謝明俊苗栗傳真）

雪管處長林文和表示，鼓勵同仁在工作之餘能投入自行專業研究，陳家鴻博士在2008至2011年連續4年在雪見地區及2023至2025年連續3年在觀霧地區從事蝙蝠自行調查研究工作，為雪霸國家公園累積豐富的蝙蝠生態各項資料，同時也將保育成果設置蝙蝠屋並與部落合作推廣教育，顯示國家公園同仁們的專業及積極的工作態度。

雪管處未來除了同仁自行研究外，也將持續與相關學術單位進行科學研究、結合蝙蝠屋監測與深化地方合作，健全雪霸園區的生態基礎資料，作為後續保育與經營管理的重要依據。

