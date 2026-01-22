雪霸觀霧首發現黃頸蝠 累積27蝙蝠物種創國內紀錄

頸部周圍毛髮呈現鮮豔的金黃色，看起來像似圍了黃色圍巾，造型相當可愛，這隻「黃頸蝠」是雪管處研究人員在觀霧地區捕獲，是該區首次紀錄的蝙蝠物種。

另外這隻毛色像是被撒了糖霜的，就是被列為瀕危物種的「霜毛蝠」，當地也連續2年發現；還有列為國家易危物種的「金黃鼠耳蝠」，同樣也在觀霧地區被發現記錄。

雪管處觀霧管理站技士陳家鴻指出，「觀霧地區或許是這2個物種遷徙路線上的節點，或入冬的棲地。在雪見大蝙蝠屋也持續記錄到，保育類台灣無尾葉鼻蝠穩定的棲息，利用作為夜間臨時棲所。」

雪管處統計，觀霧地區累積蝙蝠物種數達到27種，是目前國內已知報告中，單一地點蝙蝠物種數最高之處。

而雪管處也記錄到保育類的台灣無尾葉鼻蝠族群，持續將蝙蝠屋作為夜間的臨時棲所。學者表示，顯示當地的蝙蝠生態，是中高海拔森林生態系中相當完整且穩定。

東海大學生態與環境研究中心特聘教授林良恭說：「蝙蝠其實滿戀家的，牠一旦知道這地方可以住的話，牠就會常常來，常常來的話，就變成這邊形成牠的棲地，增加我們國家公園內蝙蝠多樣性。對國家公園來講的話，事實上一般我們認為蝙蝠是個益獸，牠會把森林害蟲把牠吃掉。」

學者表示，蝙蝠因為高敏感度，對棲地穩定的需求性高，可說是生態系的健康指標。雪管處表示，在觀霧地區建構提供棲息的蝙蝠屋，讓蝙蝠出現穩定族群及數量，這次調查結果有助於後續研究，並作為雪霸園區後續保育重要依據。