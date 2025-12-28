雪霸銀白積雪逾20公分 雪管處提醒雪季安全守則

記者郭曉蓓／臺北報導

受到強烈冷氣團影響，雪霸國家公園內3000公尺以上高山今天積雪逾20公分，步道部分路段出現結冰。雪管處今（28）日 表示，雪季期間自即日起至3月31日止，入園須採線上申請，並依規定檢附雪攀裝備及相關自我檢查；提醒山友入山務必備妥雪地「3寶」，雪季登山請量力而為、審慎規劃，如有不適應立即下撤以確保安全。

雪霸國家公園管理處今天指出，武陵管理站助理巡查員於上午6時40分許於海拔3325公尺的桃山主峰回報，目前積雪厚度已達20公分，氣溫只有攝氏1度，部分步道結冰濕滑，提醒山友入山前務必準備雪地3寶冰斧、冰爪和頭盔，並隨時注意氣象變化，因高山部分路段通訊不良，除了要攜帶定位裝備，更要記得安裝入園App，即時報平安。

雪管處指出，根據山友和志工回報，雪山、大霸以及武陵四秀等地區，近2日均有降雪，高山地區進入銀白雪季、景色優美，但卻暗藏危機，高山地區如果水氣充足，隨時都有可能降雪，雪山主峰已不易抵達，山友沒有足夠裝備，不建議貿然上山。

雪管處表示，自12月中旬入冬最強冷氣團來襲前，即已加強雪季登山安全宣導，並於12月20日降下今年初雪後，持續透過官網、社群媒體及登山口，即時發布雪況與登山注意事項 。然而，近日雪管處園區仍接連發生兩起疑因失溫導致的不幸山難事件，令人深感遺憾。

雪管處表示，雪季登山不只是裝備是否齊全，更是風險判斷與撤退決策的考驗， 特別是長程或偏遠路線，沿途缺乏山屋避難，一旦天候惡化，撤退與應變空間有限，風險將大幅升高。提醒山友務必以「最壞情境」作為行前準備基準，切勿因既定行程而勉強前行。

為強化雪季安全管理，雪管處已請各管理站加強雪地裝備檢查與安全勸導，並即時更新園區雪況與登山注意事項；另提醒山區部分路段通訊不良，請務必攜帶衛星定位或通訊設備，並下載使用「國家公園登山APP」，完成入園與報平安機制 。

雪管處表示， 日前公告115年雪季生態保護區入園申請規定，雪季期間自即日起至3月31日止，入園須採線上申請，並依規定檢附雪攀裝備及相關自我檢查表。 申請聖稜線的隊伍建議3人以上，屆時將於登山口進行文件查核作業，若領隊未到場或不符規定者，將取消全隊入園資格。

雪管處表示，中央氣象署提醒，跨年夜及元旦期間仍偏涼有雨，31日晚間起冷空氣再度南下，元旦後恐迎來長時間強冷空氣，山區氣候變化快速，登山活動務必做好萬全準備，雪季登山請量力而為、審慎規劃，共同守護自身與他人安全 。

雪霸成銀白世界，高山積雪逾20公分，雪管處提醒雪季登山請量力而為、審慎規劃，確保安全。（圖由雪管處提供）

