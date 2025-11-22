雪霸雪見遊憩區聯外道路司馬限林道部分路段 11/27-12/12施工封閉
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕不少遊客喜愛的雪霸國家公園轄下雪見遊憩區聯外道路司馬限林道，因雪霸國家公園管理處將進行瀝青路面刨鋪及排水改善工程，司馬限林道9.17至11.3公里段預計於27日至12月12日施工封閉，每日上午8點至下午6點施工，屆時將全面封閉道路，請遊客注意改道。
雪霸處今天指出，為提升園區聯外道路品質，保障用路人行車安全故進行施工，遊客於施工期間欲前往雪見遊憩區請改由梅興聯絡道(司馬限林道4.8公里右轉)或由卓蘭接中47線往雪見方向行駛。
另外，若因天候等因素影響，延長施工封閉或改變施工日期，將於雪霸處官網及臉書(FB)另行公布。
更多自由時報報導
台灣首見！ 綠藤生技、歐萊德等14業者化粧品摻致癌「蘇丹紅」
全猜錯！「三角形神秘標示」滿布彰化市路面 用途曝光
化粧品驗出蘇丹紅 專家示警：護唇產品風險最高
塞到快往生！彰化東外環道晚間「紫爆」 狂塞2小時原因曝
其他人也在看
2001年納莉風災淹台北 守住慈濟慧命寶庫
上人行腳，(11/21)早上的溫馨座談，回顧當時納莉颱風來襲，泥水灌入大愛電視台的景象，經過了許多人沒日沒夜的搶救，終於把那些泡在泥濘中的慈濟慧命救回，成功守住大愛歷史。而另一段分享，則是搭配歲末...大愛電視 ・ 7 小時前
高雄九如國小攜手內惟藝術中心 重現百幅「古內惟水族圖鑑」
為讓學童更認識在地文史，高雄市鼓山區九如國小與內惟藝術中心、山津塢團隊藝術家李怡志、陳依寧合作，日前啟動「古內惟傳奇藝術行動計畫」，以百年古內惟埤為題，透過傳統工藝，帶領學子重現100幅古內惟埤的水族生態圖鑑，並將於明年4月在內惟藝術中心展出。自由時報 ・ 2 小時前
老盟「幸福從鄰開始、從心延續」翻轉獨老無用論 讓高齡者為社區傳遞幸福
為讓獨居長者走出孤獨、重新與社會連結，中華民國老人福利推動聯盟（老盟）推動「孤獨處方箋」及「偏鄉共好暨高齡人才再運用」計畫已邁入第四年，今年持續串聯全台社區夥伴，擴大幸福網絡。11月21日在台大醫院國際會議中心舉辦「2025幸福從鄰開始，從心延續」研討會暨成果分享交流會，邀請政府代表、各領域學者與全國社區夥伴，共同推動社區成為長者最堅實的支持網絡。警政時報 ・ 1 小時前
漫步在彩虹端！中捷烏日站天橋出現超夢幻「地景」驚豔路過民眾
漫步在彩虹端！台中捷運烏日站跨站天橋近日完成公共藝術，天橋兩側牆面以代表中捷綠線18個車站的主題色打造視覺廊道，多彩牆面公共藝術在陽光照射下，絢爛色彩投映在橋上地面形成「地上彩虹」，旅客行進其間有如「漫步在彩虹上」，超夢幻「地景」讓路過旅客驚喜加驚豔，新「移動美學」形成話題。自由時報 ・ 4 小時前
冬候鳥報到！挖子尾濕地最美季節登場 新北推免費生態導覽
位於新北市八里區、淡水河出海口的挖子尾自然保留區，每到秋冬便成為候鳥南遷的重要中繼站。為讓民眾近距離認識遷徙鳥類與棲地，新北市農業局推出常態免費預約生態導覽，由志工帶領觀察冬候鳥與紅樹林景觀，體驗挖子尾獨有的河口濕地之美。此次建議在導覽日前2週預約，每梯次30人，沒有人數限制。自由時報 ・ 4 小時前
住宿與人力成本增 115年首季國旅團費漲3%到5%
（中央社記者黃巧雯台北21日電）品保協會公布明年首季合理團費價格，因住宿、交通與人力成本增，國旅漲3%到5%；外界稱與其國旅不如出國，團費參考售價委員會國民旅遊線委員陳永翔說，兩者非2選1，而是互補。中央社 ・ 16 小時前
長期投入海岸地方創生 高科大副校長謝淑玲獲海洋教育推手獎
教育部海洋教育中心昨（21）日在科學工藝博物館舉行第６屆「海洋教育推手獎」頒獎典禮，高雄科技大學副校長謝淑玲長期投入海岸地方創生實踐、創作漁村共榮等，獲得個人獎肯定。 謝淑玲現為高科大水產食品科學系特聘教授，專業研究除了水產食品、機能保健品之外，也長期投入海岸地方創生實踐。近年參與的跨校珊瑚研究計畫自由時報 ・ 4 小時前
快關窗！台南25萬公噸廢棄物狂燒 恐再燒1週
快關窗！台南25萬公噸廢棄物狂燒 恐再燒1週EBC東森新聞 ・ 5 小時前
南海專家：中國海軍非獨霸 若多線開戰將分身乏術
（中央社記者曾婷瑄河內22日專電）本月3場國際南海會議輪番登場，全球聚焦。海事安全專家布蘭丁向中央社分析，越南南海造陸本質為防禦中國，與具攻擊性的擴張大不同。他認為，中國解放軍海軍看似具壓倒性優勢，實則分身乏術，無法應付多線開戰。中央社 ・ 5 小時前
台中警處理酒後爭吵案 男持玻璃杯攻擊警員送辦
（中央社記者蘇木春台中22日電）台中警方今天凌晨獲報某民宅前有民眾酒後爭吵，員警到場處理時，其中一方梁姓男子，突手持玻璃杯砸向警方，造成1名警員手臂流血受傷，他被壓制逮捕後，全案依妨害公務等罪嫌送辦。中央社 ・ 4 小時前
馬克宏讚台灣因應假訊息經驗值得借鏡 外交部：願與理念相近國家加強合作
法國總統馬克宏日前在一場巡迴座談中，公開稱許台灣作為民主政體，面對中國大量資訊戰攻擊，所建立的打擊假訊息制度值得法國借鏡。對此，外交部表示感謝。外交部強調，我國願與包括法國在內的理念相近國家持續加強合作，分享因應資訊操弄的作法，攜手反制假訊息，維護自由、民主價值與以規則為基礎的國際秩序。太報 ・ 4 小時前
78歲失智翁「北上找兒」命喪田寮河 家屬獲訊心碎痛哭
【緯來新聞網】來自桃園的78歲林姓老翁，昨(21日)深夜被人發現陳屍於基隆田寮河信一路河段。警消接獲緯來新聞網 ・ 2 小時前
外套能不能借？ 黃豪平、鹿希派:曖昧到不行
[NOWnews今日新聞]近期「邊界感」是演藝圈最常被討論的熱詞，《戀愛熊天秤》中黃豪平自曝曾和熊熊發生過一次「現在想想超級越界」的經驗，有一年跟節目到瑞士外景，兩個人與張棋惠、坤達被分到同一間房睡，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
教團盼校事會議回歸縣市 教長：學校處理較適當
（中央社記者陳至中台北22日電）教育部昨天預告校事會議相關修法，有教育團體建議回歸縣市處理。教育部長鄭英耀今天說，因涉及教學專業，留在校園比較適當。他並說，希望透過匿名不受理，避免無的放矢的檢舉。中央社 ・ 4 小時前
擅用「石虎柳丁」拍片 大苑子道歉「盼再與農民合作」
台北市 / 綜合報導 大苑子飲品「鮮搾柳丁綠」，遭指申請「石虎柳丁」商標及宣傳，卻被爆出「1顆都沒買」，大苑子昨天晚間在臉書發表二度道歉聲明。大苑子強調，自2018與張姓農友合作至今長達7年，仍在繼續爭取與對方的合作。大苑子對於未經張姓農友同意。使用他的果園拍攝「石虎柳丁」影片致上最大歉意。大苑子董事長已親自在昨天率領公司幹部同仁前往南投向農友道歉，也已獲得諒解。大苑子表示，未來將會更謹慎處理合作事宜與影像使用，也會更加尊重生態保育專業及農友權益，避免類似情形再次發生。 原始連結華視影音 ・ 5 小時前
冬天旺季無法營業！知本內溫泉水量銳減 業者懷疑地熱工程造成
氣溫下降、溫泉逐漸熱門，偏偏近來卻有溫泉業者無水可用。台東知本內溫泉傳出溫泉水位下降、水流變小不足以供應營業，甚至有業者因此乾脆歇業，業者懷疑是地熱工程鑿井使然，而縣府則認為，比較有可能是警光山莊造成井噴、水位下降，仍未能確切找出原因。知本內溫泉地區近2個月來有溫泉業者發現溫泉水量變小，業者表示，自自由時報 ・ 4 小時前
台中交通號誌6612處全國最多 故障2小時內「即刻救援」
台中市交通號誌設備密度高，行車號誌燈共計6612處，數量為全台最多，為強化交通行車秩序及維護交通安全，台中市交通局建置巡查機制，提供24小時搶修服務，更訂接獲1999市民專線通報後，必須2小時內到場檢修、排除異常，確保交通秩序不中斷。交通局長葉昭甫指出，台中市目前設置的行車號誌燈共計6612處，包括自由時報 ・ 4 小時前
印度戰機在杜拜航展墜機 飛行員未能逃生身亡
（中央社杜拜22日綜合外電報導）有一架印度製戰機「光輝」（Tejas）在杜拜航展飛行展示中墜毀，飛行員未能逃生當場死亡，讓數百名目擊者震驚不已，這起墜機是自1986年杜拜航展舉行以來首起事故。中央社 ・ 3 小時前
青年提早佈局職場 北市就服處攜手26家企業釋出1220職缺
提早佈局職場，台北市就業服務處將在11月28日下午1點至4點，於西門町西本願寺旁的樹心會館（萬華區中華路一段174-2號）舉辦「WIN WIN聯合徵才活動」，本次徵才共邀集26家國際星級旅宿、大型餐飲與零售企業，共釋出 1220個工作機會，提供寒假打工、長短期兼職及正職職缺。自由時報 ・ 4 小時前
「公地放領」恢復！彰化人百年「與天爭地」血淚史曝光
總統賴清德昨天宣佈將恢復「公地放領」政策，目前政府已準備就緒，彰化縣目前共有172人有資格申請，總面積為58公頃，全都集中在濁水溪北岸，位置相當集中。原來百年前，這裡是濁水溪氾濫的荒地，他們的祖先移入開墾，闢為良田，國民政府來台接收，曾經部分撥給榮民，如今他們終於可以合法擁有這片土地。自由時報 ・ 4 小時前