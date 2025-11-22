雪霸雪見遊憩區聯外道路司馬限林道部分路段 11/27-12/12施工封閉

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕不少遊客喜愛的雪霸國家公園轄下雪見遊憩區聯外道路司馬限林道，因雪霸國家公園管理處將進行瀝青路面刨鋪及排水改善工程，司馬限林道9.17至11.3公里段預計於27日至12月12日施工封閉，每日上午8點至下午6點施工，屆時將全面封閉道路，請遊客注意改道。

雪霸處今天指出，為提升園區聯外道路品質，保障用路人行車安全故進行施工，遊客於施工期間欲前往雪見遊憩區請改由梅興聯絡道(司馬限林道4.8公里右轉)或由卓蘭接中47線往雪見方向行駛。

另外，若因天候等因素影響，延長施工封閉或改變施工日期，將於雪霸處官網及臉書(FB)另行公布。

