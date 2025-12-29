雪霸高山失溫奪2命 2組登山隊8名山友獲救

耶誕節前後，雪霸國家公園高山地區遭遇嚴峻冷氣團襲擊，降雪量超過20公分，導致兩起登山隊伍發生意外。分別在匹匹達山及博可爾草原，有兩名山友疑似因失溫不幸喪命，同行的8名山友則已獲救。這些獲救山友中，有人出現手凍傷、發麻、腳麻與頭痛等症狀，經送醫治療後已陸續出院。救援人員面臨惡劣天候挑戰，持續進行罹難者遺體運送任務。

雪霸高山地區近日因冷氣團來襲，不僅下雪還下雨，天候狀況惡劣。29日上午，黑鷹直升機飛往雪山西峰博可爾草原執行救援任務，成功發現待救目標。經現場評估後，救援人員採取落地救援方式，兩名特搜人員引導4名山友走向直升機。這4名山友（三男一女）均出現失溫現象，被空勤人員載送至清泉崗機場後，再由台中市消防局派救護車轉送梧棲童綜合醫院治療。

童綜合醫院急診部成人急診科鄭閔瑋主任表示，這些山友因處於高海拔環境，有一些輕微高山症的表現以及脫水的狀況，進入急診後，醫護人員先給予輸液治療並進行抽血檢查。所有獲救山友到院時意識清楚，但都因失溫出現手凍傷、發麻等症狀，經治療後已陸續出院。

然而，與這4名登山客同行的田姓隊友情況嚴重。據了解，田姓山友於27日因失溫昏迷，28日凌晨已失去生命跡象。由於同行隊友也都出現高山症，無法將遺體抬到空勤救援點。台中市消防局初步規劃於30日再派四名隊員，視天候狀況搭乘黑鷹直升機到博可爾草原，再徒步約一小時進入山林中抬出遺體，將田姓山友載回山下。

另一起山域救援事件發生在雪霸匹匹達山。苗栗消防救難人員頂著低溫，攜帶雪地裝備前往救援。這支登山隊原有六人（四男兩女），其中一人因身體不適於第二天提早下山。然而，其餘五人在12月26日登匹匹達山時，一名約40歲的林姓登山客疑似失溫後昏迷，且已無呼吸心跳。由於天候狀況不佳，直升機無法執行吊掛任務，遺體暫時留在高山。

28日，4名同行山友先下撤到西勢山林道17K處，29日清晨，救難人員與山友會合，將人接送到小雪山資訊站。29日中午，苗栗消防人員已接觸到罹難者遺體，並在現場紮營等待空勤直升機吊掛。如果天候狀況不允許，救援人員計劃於30日下山，再由下一批救援人力接續任務。

