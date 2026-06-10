雪霸《日出雪見．初現山間》山林音樂會登場 影像、音樂共譜生態記憶

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由生態紀錄片導演陳進發執導的《日出雪見》紀錄片，獲印度全球獨立影展亞洲紀錄片獎首獎。（雪管處提供／謝明俊苗栗傳真）

今年雪霸國家公園成立34周年，雪霸家公園管理處將於7月3日在台北市文創松菸誠品音樂廳，以及8月1日在台中市新民高中藝術中心音樂廳，各舉辦1場「日出雪見─初現山間」山林音樂會暨影片成果發表會。活動結合紀錄片《日出見》、原住民歌謠吟唱及生態藝術人文音樂會，以影像與音樂共同呈現國家公園的文化記憶與生命故事。

雪管處表示，由生態紀錄片導演陳進發執導的《日出雪見》紀錄片，以泰雅族保育巡查員鍾安良耆老為主角，記錄其與父親、與山林、與自然之間的生命歷程。影片透過長時間的陪伴和觀察，呈現泰雅族文化如何在日常生活與行走之中被實踐與傳承。作品自完成以來，已獲得歐洲、亞洲和美洲多項國際影展肯定；除已獲印度全球獨立影展亞洲紀錄片獎首獎之外，更甫獲美國北卡羅來納州國際亞洲影展最佳影片獎，並已於希臘、法國、菲律賓、孟加拉及美國等地映演；今年4月，導演亦受邀遠赴法國參與巴黎民族誌影展論壇，讓世界看見臺灣山林之美，也看見原住民族文化與土地之間深厚的情感連結。

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今年雪霸國家公園成立34周年，雪霸家公園管理處將於7月3日在台北市文創松菸誠品音樂廳，以及8月1日在台中市新民高中藝術中心音樂廳，各舉辦1場「日出雪見─初現山間」山林音樂會暨影片成果發表會。（雪管處提供／謝明俊苗栗傳真）

雪管處指出，本次音樂會以《日出雪見》紀錄片為出發點，透過影像、音樂與人文敘事的交會，延伸影片所蘊含的文化意涵，由國際小提琴大師曾耿元教授特別指導，小提琴家陳昀均與多位優秀的青年音樂家共同演出。除了演繹台灣經典民謠《四季紅》及韋瓦第《四季》小提琴協奏曲外，亦將由雪管處泰雅族保育巡查員鍾安良與高崇安帶來泰雅族傳統古調組曲，透過不同音樂形式，呈現自然景觀、文化記憶與土地情感。

雪管處說明，雪霸國家公園擁有豐富的自然生態與多元文化資產，而這些珍貴價值的背後，往往來自無數人長時間的守護與陪伴。期盼透過「日出雪見─初現山間」山林音樂會，讓更多人重新認識雪霸、理解雪霸，並在影像、音樂與文字之中，看見人與土地共生共存的美好風景。

雪管處誠摯地歡迎社會大眾蒞臨台北市松菸誠品與台中市新民高中，共同參與本次山林音樂會，即日起開放線上索票登記，額滿為止。

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