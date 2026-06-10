雪霸《日出雪見．初現山間》山林音樂會登場 影像、音樂共譜生態記憶
今年雪霸國家公園成立34周年，雪霸家公園管理處將於7月3日在台北市文創松菸誠品音樂廳，以及8月1日在台中市新民高中藝術中心音樂廳，各舉辦1場「日出雪見─初現山間」山林音樂會暨影片成果發表會。活動結合紀錄片《日出見》、原住民歌謠吟唱及生態藝術人文音樂會，以影像與音樂共同呈現國家公園的文化記憶與生命故事。
雪管處表示，由生態紀錄片導演陳進發執導的《日出雪見》紀錄片，以泰雅族保育巡查員鍾安良耆老為主角，記錄其與父親、與山林、與自然之間的生命歷程。影片透過長時間的陪伴和觀察，呈現泰雅族文化如何在日常生活與行走之中被實踐與傳承。作品自完成以來，已獲得歐洲、亞洲和美洲多項國際影展肯定；除已獲印度全球獨立影展亞洲紀錄片獎首獎之外，更甫獲美國北卡羅來納州國際亞洲影展最佳影片獎，並已於希臘、法國、菲律賓、孟加拉及美國等地映演；今年4月，導演亦受邀遠赴法國參與巴黎民族誌影展論壇，讓世界看見臺灣山林之美，也看見原住民族文化與土地之間深厚的情感連結。
雪管處指出，本次音樂會以《日出雪見》紀錄片為出發點，透過影像、音樂與人文敘事的交會，延伸影片所蘊含的文化意涵，由國際小提琴大師曾耿元教授特別指導，小提琴家陳昀均與多位優秀的青年音樂家共同演出。除了演繹台灣經典民謠《四季紅》及韋瓦第《四季》小提琴協奏曲外，亦將由雪管處泰雅族保育巡查員鍾安良與高崇安帶來泰雅族傳統古調組曲，透過不同音樂形式，呈現自然景觀、文化記憶與土地情感。
雪管處說明，雪霸國家公園擁有豐富的自然生態與多元文化資產，而這些珍貴價值的背後，往往來自無數人長時間的守護與陪伴。期盼透過「日出雪見─初現山間」山林音樂會，讓更多人重新認識雪霸、理解雪霸，並在影像、音樂與文字之中，看見人與土地共生共存的美好風景。
雪管處誠摯地歡迎社會大眾蒞臨台北市松菸誠品與台中市新民高中，共同參與本次山林音樂會，即日起開放線上索票登記，額滿為止。
更多中時新聞網報導
TLPGA台灣強女子公開賽》俞涵軒抓5鳥 奪職業生涯第2冠
163braces入圍金曲 男友抱緊處理
MLB》桑契斯7局飆10K 費城人近7戰6勝
其他人也在看
Netflix 韓劇《鐵拳教育》花式霸凌手法一次看！每集劇情懶人包整理
本文整理 Netflix 韓劇《鐵拳教育》（참교육）全十集中的每一集霸凌手法，除了是懶人包整理也能助大家一起看透滋事份子的慣用套路，隨時警惕、小心預防惡人與惡意！
美CPI公布股市恐再現大場面？ 3件事你必做
近期全球市場受聯準會政策與通膨數據影響震盪劇烈。玉山投信分析，受惠於AI動能加持，企業獲利成長強韌，支撐股市長期看好。儘管台日股市本益比偏高，且漲勢集中於少數科技權值股，短線波動難免，但雲端大廠與輝達資本支出持續攀升，反映科技長多格局不變。專家建議，投資人應採取跨產業與跨區域的均衡配置，聚焦具備穩定現金流與盈餘能見度的資產，以因應市場輪動節奏並提升投資組合韌性。
徐巧芯嗆「綠營側翼、不配別中華民國徽章」 黃暐瀚直球回擊：不勞委員操心
媒體人黃暐瀚因反對國民黨阻擋軍購等立場，近期常被藍白與其支持者出征，國民黨立委徐巧芯日前更在接受民眾黨節目專訪時，公開嗆聲他「綠營側翼」、「你不配戴中華民國徽章」，對此，黃暐瀚今（10）日在臉書反擊，徐巧芯身為立委還公開散布錯誤訊息，「請您為自己的言論負責」，他要不要掛中華民國的徽章，也不勞委員操心。徐巧芯接受民眾黨議員參選人許甫專訪時，怒嗆黃暐瀚「終於可......
陳盈潔病危搶命！準金曲歌后「金援30萬」內幕曝光 公開私下暖心互動
第37屆金曲獎頒獎典禮將於27日在台北小巨蛋登場，曾瑋中以專輯《頇顢》二度角逐台語歌王，陳怡婷則憑《三十幾》首度叩關台語歌后。兩人今（10）日出席記者會，曾瑋中透露公布入圍當下正在逛街，得知喜訊後立刻躲進服飾店更衣室痛哭；陳怡婷則笑說，原本坐輪椅的爸爸直接從床上跳起來，興奮直呼：「我腳都好了！聽到妳入圍，我病都好了！」
美女主播張倍滋親赴南韓前線採訪 被疑是中國媒體險遭抗議民眾驅趕
【記者林秭渝／台北報導】南韓日前舉行地方選舉爆發爭議，首爾街頭連日出現大規模抗議行動。鏡新聞主播張倍滋於7日緊急飛往南韓第一線採訪，深入抗議現場，卻因用中文採訪，被以為是中國媒體，多次遭受現場抗議民眾包圍作勢驅趕，還好張倍滋臨危不亂解釋自己來自台灣。現場民眾得知是台灣媒體後，不只有人幫忙在她與攝影記者王耕晨身上張貼「台灣媒體採訪中」的韓文告示，更有抗議民眾在聚集時大聲唸出鏡新聞報導內容，獲得現場民眾鼓掌，甚至鏡新聞前往韓國採訪也登上韓國KBS NEWS，首爾新聞、朝鮮日報更現場採訪張倍滋，在當地意外掀起一股台灣媒體旋風。
TPBL》最大贏家！高錦瑋包辦MVP等3大獎 自認還可以更好：還沒準備好拿這個獎
TPBL年度頒獎典禮今天（10日）登場，桃園台啤永豐雲豹後衛「小高」高錦瑋成為最大贏家，一舉抱回年度
5月營收創高照樣被砍！外資倒貨「這2檔晶圓代工」8.9萬張 連賣台積電6天捲走1862億元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股加權指數今（10）日收在43225.54點，下跌1478.90點，跌幅3.31%，成交量達1.32兆元。根據證交所資料，外資賣超935.73億...
器捐中心爆內鬥！董事長李明哲「心累」請辭 衛福部回應了
器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心（以下稱器捐中心）爆內鬥，董事長李明哲百般設法疏導，仍有多名員工辭職，令李明哲覺得「心累」也拋出辭呈。對此衛福部長石崇良今（10）日表示，針對器捐中心內部的霸凌已組成專案委員會處理，也會挽留李明哲。有器捐中心員工向媒體爆料，指控李明哲護航自己帶來的人馬，員工總人數僅20人的器捐中心，短短1年就有半數離職、退休或異動。爆料者還......
傅子純顯靈？梁佑南淚曝他「徘徊電視台」道別：還想念大家
梁佑南表示傅子純性格陽光，幾乎沒有缺點，總是把歡笑帶給身邊的每個人，也會鼓勵演藝圈後輩，「他不喜歡麻煩別人，這是他最大的缺點。」並透露女兒方琦是傅子純的粉絲，傅子純曾在她帶方琦探班時開玩笑說：「妳女兒喜歡我？她眼睛有問題喔！」但仍大方接受方琦的合照。
開業4年！基隆最美文青旅店7/15熄燈 遊客直呼可惜
生活中心／陳崇翰、陳妍霖、莊柏驊 基隆報導位在基隆、國立海洋科技博物館旁，有一家擁有4.5顆星的文青旅店，2022年才開幕，主打深度生態旅遊，吸引不少親子造訪，但開業4年，驚傳歇業，業者在臉書公告，「7月15號起正式畫下句點」，消息一出，為地方拋下震撼彈，有遊客直呼太可惜，但也有人說，平常來沒什麼人。
消失螢光幕7年！73歲野生張菲東區遭捕獲 《紅人榜》冠軍男星曬合照曝真實近況：太奇幻
台灣綜藝界天王張菲自從7年前正式卸下電視節目主持棒後，便過著悠閒的引退生活，鮮少於公開場合露面。然而，近期在台灣演藝圈積極發展的馬來西亞籍實力派歌手鄺澤東，日前在台北街頭意外捕獲野生的張菲，他驚喜地在臉書曬出兩人照，讓張菲高齡73歲的真實狀態罕見曝光在社會大眾面前。
王淨病後痊癒首露面！嗓音變「王爸爸」自嘲超像安陵容 甜曝身邊人反應
藝人王淨、賈靜雯、施柏宇今（10）日出席路易威登（Louis Vuitton）高級珠寶暨腕錶期間限定店活動，三人換上精品造型亮相，分享近期工作近況與生活趣事。賈靜雯大談想把珠寶留給三個女兒，王淨則透露前陣子感冒導致聲音低沉，連「身邊的人」都被嚇到。
涉租民宿賣毒品 花蓮警搜出依托咪酯與安毒4人送辦
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 花蓮縣警察局於執行全國「第14波安居專案」期間，持續強化毒品查緝作為，成功查獲依托咪酯及安非他命等毒品案。縣警局表示，縣刑事警察大隊於今年3月初接獲檢舉，指稱花蓮縣新城鄉大漢村1家民宿內，疑有販賣毒品的情形。員警連日縝密蒐證，日前上門搜索，當場查獲安非他命及依托咪酯菸彈等毒品，也將民宿內的4名男女一起送辦。 花蓮縣刑...
高雄教師控遭強制送醫！ 衛生局澄清：高風險已同意住院
高雄某明星國小一名林姓網紅教師，因多次揭露校園問題與政策亂象，日前在社群媒體上發文提及校舍樓層高度，隨即被市府相關單位介入，甚至發生疑似遭強制送醫事件，引發網路熱議。對此，高雄市衛生局則回應，林老師的就醫與住院過程均在其同意下進行，並已向家屬解釋相關情形。
影/徐欣瑩霸氣秒殺鄭朝方「奉旨提名」：新竹縣藍白合已凝聚共識
民進黨今（10）日正式提名竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，總統暨民進黨主席賴清德讚「鄭朝方決心走一條天堂路」，但綠營傳出不同意見認為勝敗早已看得清楚。國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩也做出回應，酸鄭朝方「奉旨提名」。
高雄教育局：保護A師為優先 已接手處理非校事會議案件
[Newtalk新聞] 有關外界持續討論高市某國小A師校事會議處置案，高雄市教育局長吳立森今（10）日表示，教育局的立場以保護老師為前提，接獲當事老師多次提及自殺意圖，並且近期多次就醫，依醫療團隊評估，已達必需即刻採取保護人身安全的醫療保護，依自殺防治的程序，採取必要的醫療協助。教育局深知醫療救護團隊已積極救護的立場以保護老師，是一個困難的決定。 教育局強調，若不提供醫療專業協助，有傷及個人人身安全，都不是大家所樂見。教育局的立場重申，教育局支持老師應受到最好的照顧，並應尊重醫療團隊的專業判斷。 據了解，4月29日當事者已在教師產業工會陪同下，到局研商借調事宜，並規劃於8月1日借調離校，目前當事人正請假中。A老師所涉案件，本局評估應非屬校事會議態樣，教育局已要求學校將當事人案件移送教育局處理，教育局已接手依相關法令規範予以釐清處理，以維護老師權益。 本案學校係依照校事會議舊制處理，所衍生不必要進入校事會議的爭議。6月5日高雄市已公布校事會議改革方案，應在校事會議前建立親師生調處機制，以解決冗長的校事會議與濫訴等問題，就是要解決此類樣態的問題，並保障教師權益。後續教育局會要求高雄市所有學
日月潭空氣保衛戰開打！少做一事荷包恐先哭
[NOWNEWS今日新聞]國際級景點日月潭長年受車流與交通廢氣影響，為守護湖區清新空氣，南投縣政府推動「日月潭空氣品質維護區」，自7月1日起，將由分階段管制正式升級為全面稽查，不再區分車輛大小與用途。...
富察刑滿出獄仍受「附加刑」限制出境，返台存變數
台灣出版界名人富察（本名李延賀），三年前在中國大陸被捕，據報近期刑滿獲釋，但仍因「附加刑」無法出境。有富察好友向BBC中文表示，仍未聯繫到富察，擔心他出獄後被軟禁。
《紐約時報》認證恐怖神作！《哭悲》上映5週年 朱軒洋、雷嘉汭重磅回歸
【記者黃閔／台北報導】驚悚恐怖片《哭悲》迎來上映5週年紀念為了回饋影迷熱烈支持，片商宣布將於6月19日（五）當晚於大巨蛋秀泰影城舉辦全台唯一「《哭悲》5週年特映影人見面場」，屆時出品人黃立成、導演賈宥廷（Rob Jabbaz）、製片David Barker以及主演朱軒洋、雷嘉汭、王自強等主創團隊將重磅回歸。
為陳盈潔隔空開槓！許常德被胡瓜這句話傷到 無奈反問呼籲我什麼啦
資深音樂人許常德近日因關心資深歌手陳盈潔近況，再度成為外界關注焦點。針對胡瓜受訪時提到，對於許常德籌辦陳盈潔音樂會卻未主動聯繫其他好友感到「不解」，許常德10日親自發文回應，強調自己舉辦相關音樂會完全出於個人心意，從未主動邀請任何人參與，更坦言胡瓜口中的「不解」兩個字，讓他感到相當受傷。