雪霸「日出雪見」山林音樂會 北、中兩場開放索票

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（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）慶祝雪霸國家公園成立34週年，雪管處7、8月將在台北、台中舉辦共2場次音樂會，結合紀錄片「日出雪見」、原住民歌謠吟唱等，用影像、音樂呈現雪霸山林的人文風景，即起開放索票。

雪霸國家公園管理處今天表示，兩場「日出雪見-初現山間」山林音樂會暨影片成果發表會，分別於7月3日在台北文創松菸誠品音樂廳以及8月1日在台中新民高中藝術中心音樂廳舉辦，即日起開放線上索票登記（登記網址:https://forms.gle/q1NYg3cBrRJgAUhw5），額滿為止。

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雪管處指出，由生態紀錄片導演陳進發執導的「日出雪見」紀錄片，以泰雅族保育巡查員鍾安良耆老為主角，記錄他與父親、與山林、與自然之間的生命歷程。影片除在印度全球獨立影展獲得亞洲紀錄片獎首獎之外，更甫獲美國北卡羅來納州國際亞洲影展最佳影片獎；今年4月，導演受邀參與法國巴黎民族誌影展論壇，讓世界看見台灣山林之美，以及原住民族文化與土地之間深厚的情感連結。

兩場音樂會將以「日出雪見」紀錄片為出發點，透過影像、音樂與人文敘事的交會，延伸影片蘊含的文化意涵，由國際小提琴大師曾耿元教授指導，小提琴家陳昀均與多名優秀青年音樂家共同演出。

音樂會除演繹台灣經典民謠「四季紅」及韋瓦第「四季」小提琴協奏曲外，雪管處泰雅族保育巡查員鍾安良、高崇安也將吟唱泰雅族傳統古調組曲，透過不同音樂形式，呈現國家公園的文化記憶與生命故事。

雪管處說，雪霸國家公園擁有豐富的自然生態與多元文化資產，這些珍貴價值來自無數人長時間的守護與陪伴，期盼透過「日出雪見-初現山間」山林音樂會，讓更多人重新認識雪霸，在影像、音樂與文字之中，看見人與土地共生共存的美好風景。（編輯：張銘坤）1150610