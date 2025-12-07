雪霸《日出雪見》影片閃耀國際！勇奪兩項大獎臺灣原民文化與山林之美震撼全球
雪霸國家公園管理處歷時三年精心製作的生態文化紀錄片《日出雪見》，近日在國際影展捷報連連！從眾多國際作品中脫穎而出勇奪「印度全球獨立影展」亞洲區紀錄片首獎，成為該影展最大亮點；更獲選希臘「第12屆 International Panorama of Ecological and Scientific Films」國際生態與科學影片展觀摩影片，以深刻敘事與震撼影像被國際影壇肯定，展現臺灣文化實力全面躍上全球舞台，另外也有多項影展入圍仍持續公布中，備受全球影壇矚目（見圖）。
雪管處表示：「印度全球獨立影展」在印度文化之都-加爾各答舉行，該影展強調多元文化與全球觀點，表彰世界各地優秀創作者，並致力發掘不同文化的新聲音。來自臺灣雪霸國家公園的《日出雪見》紀錄片榮獲「最佳亞洲紀錄片」首獎，有機會被全球觀眾看見，這不只是電影的成就，更是臺灣文化能量及保育成果的對外交流。另外該影片也很榮幸入選希臘雅典舉辦的第十二屆「國際生態與科學電影全景展」觀摩片，這個影展專注於提升全球環境意識、倡議文化多樣性，並推動科學探索，從不同角度思考人類的生活、文化，以及我們與自然的關係。由德國導演拍攝紀錄珍古德博士的《黑猩猩的秘密 THE SECRET OF THE APES》，也曾是該活動第2屆的精彩作品，顯示該影展在串連科學、人文與生態上的重要地位。此次《日出雪見》紀錄片能獲得這二個獎象徵著我們的文化與保育理念正在從亞洲往歐洲延伸，臺灣願意、也正在為全球的文化多樣性、生態保育與永續發展盡一份心力。
雪管處指出：《日出雪見》影片是委託理性知識文化藝術公司拍攝製作，導演陳進發為著名的生態文化專業導演並有多年國際獲獎經驗，他以泰雅族三代守護山林的真實故事為核心，紀錄雪霸國家公園首代保育巡查員鍾安良耆老與家族，對於台灣山林及原民文化的情感與使命。片中融合珍貴家族影像、部落記憶、大霸尖山壯麗日出及雪見原始林相，既有文化深度亦具視覺震撼，是一部具國際水準的生態人文作品。
雪管處強調：《日出雪見》影片完整呈現雪見地區的生態、人文與文化韌性，其精神與聯合國永續發展目標（SDGs）高度契合，展現公私協力、文化永續與青年返鄉的重要意義。該影片的獲獎不僅是單一獎項的肯定，同時也是對雪霸長年深耕自然保育與文化推廣工作的最大鼓舞，更是讓世界看見臺灣的自然價值與原民文化力量的最佳證明。我們希望這份榮耀能激發更多人認識臺灣山林，並成為支持原民文化與自然永續的重要契機。
《日出雪見》影片目前於雪管處汶水遊客中心與雪見遊客中心每日定時免費播映（週一休館），同名DVD亦可於國家書店、五南文化廣場及三民書局購得。雪霸國家公園誠摯邀請各界親臨觀賞感受這份來自山林的真摯情感與文化力量。
