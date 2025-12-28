雪霸2山友失溫罹難 救援困難

這幾天受大陸冷氣團影響，雪霸國家公園高山地區都降下逾20公分大雪，博可爾草原及匹匹達山，先後傳出有2名40餘歲山友因不敵低溫、不適死亡，但因天候不穩，救難人員將視今（29）日天氣狀況協助後送下山，同行其他8名山友暫無危險，自行下山脫困中。

雪霸國家公園轄內山區，根據各地山友與志工回報，雪山、大霸及武陵四秀等山區都有降雪10至20公分，雪管處特別醒山友，園區內3000公尺以上高山地區，積雪厚度更超過20公分，呼籲山友若上山要注意保暖，務必攜帶雪地三寶冰斧、冰爪、頭盔；高山部分路段通訊不良，登山民眾一定要攜帶定位裝備，並安裝登山入園App，即時報平安。

廣告 廣告

26日下午，苗栗縣消防局接到山友報案，有5人登山隊伍在登匹匹達山時，40多歲林姓山友失溫後死亡，消防局當天下午6時、27日早上出動2梯次8人前往救援，雪管處及保七總隊也派員協助，但因連2天山區下雪，山路難行，估計要到29日中午才有可能接觸到死者，剩餘4名山友已於28日一早下山。

另起山難是台中市消防局27日下午4時44分接獲報案，5人登山隊在台中市和平區博可爾草原附近發生山域事故，立即派遣5人救援小隊，從雪山登山口一同起登前往，並向內政部空勤總隊申請直升機吊掛。

台中市消防局說，昨凌晨再次接獲該登山隊通報表示，5人體力不支，恐無法下撤至翠池山屋，經隊內共同討論決議，將在原地等待救援，然而一早起來發現40歲男隊員，因帳篷溼透、睡袋全溼、缺乏雪地裝備而失溫，已失去呼吸心跳。

空勤總隊表示，因天候不佳，截至昨日下午5時尚無法起飛，不過黑鷹直升機已經待命中，將視今日早上天氣，決定是否可起飛救援。

雪管處指出，自12月中旬入冬最強冷氣團來襲前，即已加強雪季登山安全宣導，並於12月20日降下初雪後，持續發布雪況與登山注意事項，豈料仍發生憾事。