雪霸2起山友失溫昏迷事故 國家公園署籲上山前評估天候

雪霸國家公園管理處武陵管理站助理巡查員徐偉哲表示，「沿途建築可能會被雪壓倒，步道濕滑，務必小心。」

雪霸國家公園的巡查員，苦口婆心提醒山友，在下雪的山區注意自身狀況，如果身體不適，要立即下山，維護安全。

冷氣團發威，台灣高山接連降雪結冰，部份山友上山賞雪，雪霸國家公園接連發生兩起山友失溫昏迷、等待救援的事故。

雪霸國家公園管理處副處長許嘉祥說：「立即與苗栗縣消防局聯絡初期事宜，該患者因狀況嚴重已呈現OHCA。」

除了苗栗縣消防局接獲一行6人隊伍，其中1人疑似失溫昏迷外。台中市消防局，同樣接獲一行5人的登山隊攀登雪山，1人疑似因為失溫，失去呼吸心跳，已經派員上山搜尋，也請空勤直升機，協助救援。

台中市消防局第二救災救護大隊長余易祐表示，「一行5人包含我們梨山分隊的三位同仁，還有武陵管理站跟武陵小隊的兩位同仁，一起做搶救的部分。」

台中市消防局第二救災救護大隊梨山分隊長粘長霖說明，「因現階段天候狀況不佳，積雪已達30公分，我們預計明日上午再嘗試全力前往，是否能接觸待救者。」

由於高山地區的氣候瞬息萬變，玉山國家公園也發生兩起因為失聯或是遲歸，引發的搜救案件，雖然都平安撤案，卻讓救難人員疲於奔命。

國家公園署提醒，近期山域活動風險明顯升高，呼籲山友審慎評估天候、自身能力，做好萬全準備。

國家公園署副署長張維銓表示，「一定要做好萬全的準備雪地三寶呀，冰斧（冰爪）、鞋子跟臉盔，這些東西要帶齊，衛星定位系統準備好。」

交通部中央氣象署氣象預報員林定宜則指出，「後面那一波的冷空氣，目前是有達到大陸冷氣團等級，北部、東北部有可能達到13、14度。」

不過，面對山域低溫下雪，卻有民眾攜帶馬匹到武嶺，相關單位將依《國家公園法》等法令開罰。

而氣象署強調，這波冷氣團已經減弱，未來一週仍受到兩波冷空氣影響，尤其週五、週六的這波大陸冷氣團南下，全台將明顯降溫。