雪霸369山莊重建廠商提履約調解 公園署：勿讓十年心血付諸流水

雪霸國家公園「369山莊」。（內政部國家公園署提供／王千豪台北傳真）

內政部國家公園署重建位於雪霸國家公園內的「369山莊」，原先預計明年9月底完工，但因廠商提出履約調解，工期恐再往後延長。國家公園署今（25）天表示，本案目前已進入行政院公共工程委員會履約爭議調解程序中，將全力配合調解委員的專業指導，在公平合理的法律框架下，尋求最優調解結果。

369山莊位於3150公尺，2023年拆除改建，將興建1棟高度近9公尺之2層樓鋼骨建築，總床位數為120床，工程總經費1億2000萬元，預定115年9月底完工。不過，曾因業者砍伐近千棵天然林興建運輸軌道，遭監察委員田秋堇申請自動調查，如今又因廠商提出履約調解，恐導致完工日期再往後延長。

廣告 廣告

國家公園署表示，理解施工艱辛，針對施工環境嚴峻，涉及颱風、地震、嚴寒低溫等無法施工障礙，本署皆依據契約規定確實核予「扣除工期」，依實際狀況分擔廠商施工風險。

至於運輸瓶頸，國家公園署說，本署始終抱持開放協助態度，也邀集外部專家學者審查施工方案，期盼能在確保結構安全與公共利益的前提下，與廠商攜手克服海拔3150公尺的技術難題，不讓十年重建心血付諸流水。

國家公園署指出，本案目前已進入工程會履約爭議調解程序中，將全力配合調解委員之專業指導，在公平合理的法律框架下，尋求最優調解結果，同時也將持續要求施工廠商依契約規定辦理，共同為台灣登山環境品質努力。

更多中時新聞網報導

明年3大疫苗新政 銀髮最受惠

世界盃男籃資格賽》中華隊主場沒了 兩岸大戰到馬尼拉

NBA》邊說垃圾話邊飆分 杜蘭特斬金塊6連勝