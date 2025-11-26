社會中心／綜合報導

今年3月，時任雲云科技董事長曾志新在公司刺死提離職的技術長，今天首度開庭，在國民法官庭進行審理，曾志新在庭上認罪，並直呼非常有意願和解，對於被害人家屬開出的2785萬賠償金，也盡力在借當中。不過家屬表示，實在難以原諒，而且目前只收到對方一封制式的道歉存證信函，而且殺人造成的錯誤，難以挽回。

身穿囚衣，在員警戒護下，走下偵防車，手部上銬走進國民法官庭，他是"雲云科技前董事長曾志新"，9個月前，犯下了震驚社會的殺人案，公然刺死了公司的梁姓技術長，北檢日前依殺人罪起訴他，26號首度開庭，進去跟離開法庭都相當平靜。

雲云科技命案首開庭 董座認罪有意和解 死者家屬:難以原諒。（圖／民視新聞）犯下重罪，殺了一條人命，曾志新在庭上也認罪，直呼「很懊悔，我犯了一個很大的錯誤，破壞梁姓技術長性命跟家庭，雖然這個錯誤無法挽回，但我會在監獄裡持續懺悔反省，非常有意願和解，並對他的家屬盡力賠償。」

但被害人家屬直呼實在難以原諒，畢竟再怎麼彌補，死者的命都回不來了。甚至目前只收到一封制式的道歉存證信函。面對家屬求償2785萬，被告律師表示，曾志新已經盡力借錢了，但還是有限，希望雙方好好坐下來調解。

雲云科技命案首開庭 董座認罪有意和解 死者家屬:難以原諒。（圖／民視新聞）律師分析，如果雙方能達成和解，是有可能減輕刑度，但因為被告涉犯的是"殺人罪"，最少還是會判處10年有期徒刑。雲云科技前董座殺人案，審理也倍受社會關注。

