雲云科技董座刺死技術長！曾志新庭上表懺悔 死者家屬：很難回答

雲云科技董事長曾志新因為不滿梁姓技術長在公司群組批評公司，最終於會議室內持刀殺死梁姓技術長。台北地檢署於今年6月30日依照殺人罪起訴曾志新，並於今年3月一路羈押禁見至今。台北地院今（11月26日）審理此案，被提解出庭的曾表示自己很懊悔，並希望家屬可以給他機會彌補，家屬則表示「不知道要怎麼回答原諒的問題」。

台北地院今日在國民法官庭召開準備程序庭，並於準備庭結束後進行國民法官抽選程序，目前仍在羈押狀態的曾志新也被提解至庭上問話，過去就已經認罪的曾志新依舊坦承自己的犯行，並表示會盡力籌措被害人家屬求償的2785萬損失。

輪到曾志新發言時，他表示，首先我犯了一個很大的錯誤，傷害了對方的生命，迫害了對方的家庭，並稱自己很懊悔做這些事情，如今會好好面對司法，也會在監獄裡懺悔很久一段時間。曾志新說，如果有機會的話，雖然人在監獄裡，但是也會盡量去賠償、修復自己所做的事情，並希望家屬可以讓我能夠多做一點，非常希望告訴人可以給我一個機會，去很真誠的道歉、真誠的彌補。

不過，面對曾志新的道歉，死者家屬李小姐回應「不知道要怎麼回答原諒的問題」表示除了感到傷痛之外，從頭到尾她只有看到媒體報導道歉，以及收到一封制式的存證信函道歉，不知道具體狀況，並強調自己「很難回答這個問題」。

開庭結束以後，死者家屬的辯護律師黃沛聲接受媒體受訪時表示，目前家屬從起訴後到現在都沒有想要原諒對方，但是法院這邊還是會協助安排調解程序，看看是否能採取修復性司法程序，讓家屬接受道歉，給社會一個平靜，但也要看被告是否能提出道歉的誠意。

