雲云科技負責人涉殺害技術長 北院裁定延押2月

（中央社記者謝君臨台北30日電）雲云科技負責人曾志新去年3月間涉嫌持刀刺死梁姓技術長後自傷遭訴，羈押至今。由於曾男羈押期將屆滿，北院合議庭審酌羈押的原因仍然存在，裁定自今天起延押2個月。

台北地檢署起訴指出，曾志新與梁子凌前因工作之事屢生摩擦、嫌隙，曾男因而萌生殺害梁男意念。曾男於民國114年3月7日持主廚刀自梁男背後朝頭、背、頸部，猛刺至少9刀，梁男送醫急救後不治。北檢去年6月30日依殺人罪起訴曾男，並移送台北地方法院國民法官法庭審理。

北院裁定指出，北院於去年6月30日訊問曾男後，認為他涉犯刑法殺人罪嫌重大，所犯為最輕本刑10年以上有期徒刑之罪，且案發後有自殘情形，極可能以自殘方式規避刑事責任，為確保後續審判程序及執行順利進行，因認有羈押必要，於同日裁定羈押。之後也因羈押理由仍然存在，2度延押至今。

根據裁定，由於曾男羈押期間即將屆滿，北院合議庭於115年1月21日訊問曾男後，曾男坦承有殺人犯行，再審酌檢察官、曾男及辯護人當庭表示的意見，認定羈押的原因仍然存在，且本案已排定於4月14日至24日進行國民法官審理程序，為確保國家刑事司法權的有效行使，予以羈押處分應屬適當。

裁定指出，曾男的羈押期間自115年1月30日起延長2月。（編輯：龍柏安）1150130