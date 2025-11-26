雲云董座刺死技術長喊懊悔盼調解 遺孀：不知怎樣回答原諒問題

雲云董座曾男刺死技術長遭羈押至今。（資料畫面）

雲云科技董事長曾姓男子涉嫌刺殺梁姓技術長，台北地院國民法庭今（26日）召開準備庭，曾男聲稱懊悔，盼家屬給予調解與彌補機會，梁妻表示，只看到媒體報導對方道歉，並收過一封「制式存證信函」，不知道怎麼回答原諒的問題。

曾男於今年3月間持刀砍死欲離職的梁男，並企圖自殘，送醫治療出院後遭送辦，被檢方依殺人罪起訴，台北地院國民法官今日召開準備庭，提訊遭羈押至今的曾男到庭，他向梁男家屬表達悔意，表示會面對司法，希望能有機會進行調解。

梁妻則在庭上表示，不知道要怎麼回答原諒的問題，並表示自己只有看到媒體報導說梁男有道歉，然後收到一封制式的存證信函，「這樣的道歉……我覺得我很難回答這個問題」。

梁家委任律師庭後受訪時，證實梁男有表達想要道歉的意思，而家屬從起訴至今，都沒有想原諒曾男，因為其犯行造成無法彌補的損害，但法院應會安排調解程序，採取修復式司法，讓家屬接受道歉，同時還給社會寧靜，屆時會看梁男是否有道歉的誠意。

