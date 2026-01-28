雲仙樂園「雲仙舞台」試營運登場 森巴秀、火舞晚宴打造多元派對體驗

雲仙樂園新啟用的「雲仙舞台」將呈現森巴舞、火舞與原民嗨歌等多元演出，營造熱鬧派對氛圍。（圖／雲仙樂園提供，下同）

雲仙樂園即將於28日舉行「雲仙舞台」試營運派對活動，預計將以豐富節目與多元表演迎接來自各地的賓客。此活動由旺旺集團所籌辦，集團董事長蔡衍明將親自出席，與來自日本的合作貴賓和高階主管一同共襄盛舉，突顯企業對休閒觀光版圖發展的高度重視。

雲仙最著名的就是搭纜車入園。

本次活動設有晴天與雨天兩套流程，根據活動流程，晴天方案將於下午2時30分自新店捷運站發車接駁車，貴賓報到後搭乘纜車上山。節目於下午4時正式開場，包含祈福儀式、森巴舞、原民風格的泰雅公主嗨歌秀，以及活力十足的DJ演出。

活動期間，森巴舞者與台下賓客互動炒熱氣氛，蔡衍明董事長與日本貴賓和高管也會蒞臨現場，主辦單位特別安排迎賓演出。晚間火舞結尾秀後，全體貴賓將前往餐廳享用晚宴，並欣賞那卡西與卡拉OK表演，直至晚間9時30分活動結束。

若遇雨天，活動將延後開場至下午6時，並以DJ與燈光秀為主軸，隨後同樣轉往餐廳舉行晚宴表演。無論晴雨，整體流程皆確保賓主盡歡。

旺旺集團近年積極布局文旅產業，接手雲仙樂園經營後致力於整合自然、文化與娛樂，重塑品牌新風貌。雲仙樂園表示，此次試營運派對除了展現全新「雲仙舞台」的硬體與娛樂整合能力，也為未來園區舉辦各式活動奠定基礎，期盼帶給遊客耳目一新的感官體驗。

【行程一覽】

■ 晴天方案行程

14:30 新店捷運站接駁車發車

15:10 一般貴賓抵達覽車站報到

15:30 蔡衍明董事長、高管抵達

17:00 日本貴賓抵達

16:00 活動開場（祈福儀式）

16:05 森巴舞秀（互動）

16:10 泰雅公主嗨歌秀

16:20 DJ秀

17:30 森巴舞秀（第二場）

17:35 泰雅公主嗨歌秀（第二場）

17:50 DJ秀

18:10 火舞結尾秀

18:30 移動至餐廳用餐

18:30-21:30 晚宴＋那卡西表演與卡拉OK

21:30 活動結束

■ 雨天方案行程

16:30 新店捷運站接駁車發車

17:10 一般貴賓報到

17:30 蔡衍明董事長、日本貴賓與高管抵達

18:00-18:20 DJ與燈光秀

18:20 移動至餐廳用餐

18:40-21:00 晚宴＋那卡西表演與卡拉OK

21:00 活動結束

