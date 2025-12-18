雲南奇葩「村規」：外省結婚交1500、未婚懷孕罰3000元

雲南臨滄一村莊貼出的告示被網友吐槽「太奇葩了」，告示顯示：外省結婚交1500元(人民幣，下同)，外寨喝酒吵鬧3000-5000元，未婚住在一起每年500元，未婚先孕罰款3000元等等，甚至連夫妻吵架驚動村幹部的，也要罰款500元。

如此荒誕的「村規」到底怎麼來的？看看新聞報導，村莊所屬的孟定鎮政府工作人員表示：告示是村小組自行決定，並未報備，目前已經撤下，當地也沒有不能與外省或者外族通婚的規定。

有律師指出，這樣的村規已經涉嫌違法，無論是村委會還是村組，都沒有收費罰款等行政權力，也不能侵犯村民婚戀自由和財產權。

極目新聞也評論，這張告示內容荒誕、處罰失當，不僅對外省婚姻設置收費門檻，帶有明顯地域歧視，也將夫妻爭吵、同居、未婚先孕等私人生活納入罰款，公然侵犯婚姻自由與個人權利。調解糾紛本是村幹部職責，卻被異化為「收費項目」，既缺乏法律依據，也背離常識與人情。

撤下告示只是開始，更應追查責任、釐清款項去向，加強法治監督，防止自治之名淪為侵權之實。

