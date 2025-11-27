雲南昆明一火車站試驗列車撞施工人員 11死2傷
（中央社台北27日電）中國官媒央視網報導，雲南省昆明市洛羊鎮火車站今天發生重大事故，一列檢測地震設備的試驗列車在站內撞上施工人員，造成11人喪生、2人受傷，事故原因正在調查中。
據報導，今天凌晨洛羊鎮火車站內檢測地震設備的55537次試驗列車在正常通過站內曲線處時，與進入線路的施工作業人員發生碰撞，造成11人死亡、2人受傷。
報導表示，事故發生後，鐵路部門立即啟動應急預案，洛羊鎮火車站運輸秩序目前已恢復正常，傷員救治和相關善後工作正有序進行，事故詳細原因正在調查中。（編輯：周慧盈/朱建陵）1141127
