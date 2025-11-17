▲雲南省兩部與台灣相關主題的微短劇在昆明舉行首映儀式。

【本報大陸新聞中心 報導】雲南是個好地方，也一樣很吸引台灣人前往，由雲南省臺辦主辦的兩部以台灣相關題材拍攝的微短劇《山海心語 花香兩岸》《果然有你》，日前在昆明舉行首映儀式大陸國臺辦新聞局副局長、新聞發言人朱鳳蓮、雲南省臺辦主任鄧恒源、演員李志希等出席，共同見證兩部以兩岸真實故事改編的文藝新作亮相。

首映儀式上，先觀看了兩部微短劇的主題曲MV與先導片，省臺辦主任鄧恒源表示，近年來雲臺產業合作持續深化，雲南以雲臺會、七彩雲南·相約臺灣、海外臺胞雲南行等品牌活動為橋樑，帶領許多臺灣農企、青年代表走道雲南，在種植技術、市場開拓、品牌打造中，共謀發展機遇。

▲大陸國臺辦新聞局副局長、新聞發言人朱鳳蓮出席首映儀式。

大陸國臺辦新聞局副局長、發言人朱鳳蓮表示，「這兩部微短劇的推出，體現了推動兩岸關係和平發展、融合發展的三個成果，一是緊抓機遇，促進兩岸影視合作的成果；二是勇於創新，推動兩岸媒產融合的成果；三是久久為功，促進兩岸文化交流的成果。」

20世紀90年代，依託雲南氣候與土地資源優勢，第一批臺商率先涉足特色農業領域，以茶葉、花卉等經濟作物種植為核心，將臺灣先進種植技術與雲南本土資源結合，由此開啟了臺商在雲南代代生活的歷史篇章。2012年第一屆雲臺會舉辦，逐步形成「高端花卉 + 精品水果 + 生物科技」的產業集群，已吸引了兩代臺胞到昆明交流、定居、創業。

▲《山海心語 花香兩岸》與《果然有你》兩部微短劇以兩岸真實故事改。

《山海心語 花香兩岸》與《果然有你》兩部微短劇各有不同，但在創作背景和故事特點上又有著相同的靈感起源；《山海心語 花香兩岸》以臺商兩代人在滇創業故事為主線，描繪了主角陸宇凡從大學畢業來昆繼承花卉事業的抵觸迷茫，再到攜手昆明女孩安寧深耕產業的成長軌跡。

《果然有你》則以雲南水果產業為切入點，以臺灣青年小林的視角展開，聚焦在滇臺商臺青的真實生存與成長圖景，被導演施紹林定義為「能聞到果香、感受到人情」的寫實作品。

消除陌生和誤解的最好方式，就是基於同文同種的文化交流。時至今日，越來越多的臺灣創作者走進雲南，用鏡頭記錄彩雲之南的生態之美、人文之韻；越來越多的雲南題材通過影視作品走向臺灣，讓臺灣民眾一起感受「有一種叫雲南的生活」。(圖主辦方提供)