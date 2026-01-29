雲南虎跳峽有座「黃帝的廁所」 網友紛打卡 景區回應了

雲南香格里拉虎跳峽健行路線上一間只有幾根鋼架、無遮蔽的「露天廁所」意外走紅，成了「另類打卡點」，並引發網友聯想到童話故事「黃帝的新衣」，笑稱看到了「黃帝的廁所」。還有人說「到時候去我會帶個布簾遮擋一下」。景區的工作人員回應，該處「露天廁所」是正拆除到一半的違規建築，不可作為廁所使用，景區有其他正常廁所。

深圳新聞網報導，一段記錄雲南香格里拉虎跳峽健行路線上「露天廁所」的影片近日在網路走紅。影片中，網友手持廁紙，鏡頭環繞展示這處「廁所」，僅有幾根鋼架搭起基礎框架，沒有其他遮擋物，周邊還有不少遊客路過。

影片評論區中，不少網友曬出照片，稱此前在虎跳峽遊玩時也曾在該處打卡，並表示「當時就驚呆了」，有網友疑惑，「就沒有體面一點的衛生間嗎」。

香格里拉市虎跳峽鎮政府工作人員曾解釋稱，農戶此前在徒步路線沿途山路上使用鋼架自建了商店與廁所，原本的廁所有棚。，「我們應環保部門要求，自去年下半年開始，對山路沿線違規搭建的棚進行拆除，這個廁所算是整改中的一部分。」

工作人員介紹稱，應有關部門要求，景區正在對沿線一些違規建築進行拆除，這個廁所位於虎跳峽高路徒步線路上，也屬於正在拆除的部分。工作人員還提醒，該處「露天廁所」目前是不可以使用的，景區有其他正常廁所可供使用。

