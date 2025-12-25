雲南鎮雄傳礦難 至少4死3失聯

（中央社台北25日電）中國雲南省昭通市鎮雄縣一處煤礦昨天發生瓦斯外洩事故，至少造成4人死亡、3人失聯。

綜合新京報等陸媒今天報導，昨晚8時許，鎮雄縣五德鎮大營煤礦發生疑似煤與瓦斯事故，造成7人失聯。截至目前已找到4人，都已罹難，另3人正在搜救中。

救援人員表示，搜救難點在於瓦斯湧出量大、濃度高，導致排放慢。事發時，湧出的瓦斯濃度高達98%，救援人員抵達現場後，在距離突出點約300公尺處測量，空氣中的瓦斯濃度約為30%。

據通報，遇難者善後工作和事故原因調查正同步進行中。（編輯：周慧盈/陳鎧妤）1141225