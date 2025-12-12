雲南高級飯店員工「刷卡開門」性侵獨旅妹子 網氣炸：誰敢去！

一名獨旅妹子遭到飯店員工刷防卡開門性侵。（示意圖／翻攝自pixabay）





一名女遊客在雲南麗江瀘沽湖景區旅遊時，遭到所住飯店的工作人員猥褻並試圖性侵。警方獲報後以涉嫌性侵等罪名，對涉案的飯店員工實施刑事拘留。事發酒店則已暫停營業。

根據《新京報》報導，女遊客稱，她經雲南站入口進入瀘沽湖景區，3日、4日兩晚獨自入住「瀘沽湖山嶼海湖景度假酒店（花海碼頭店）」。5日凌晨，涉案的飯店人員拿飯店總卡刷開她的房間，對她猥褻並試圖性侵。報案後，警方已將嫌犯刑事拘留。

遊客也稱，事發後該飯店仍正常營業，只寄給她一封表達歉意的微信訊息，沒有正式道歉。她也要求景區對飯店進行管理檢查。

廣告 廣告

「瀘沽湖山嶼海湖景度假酒店（花海碼頭店）」的管理者表示，涉案的員工是前台，入職該飯店已3個月，平時住在飯店。飯店員工都持有飯店總卡，「因為要隨時幫客人解決問題，所以會給前台準備一張總卡，方便幫助客人開門，帶看房等工作。但我們也強調過，沒有經過客人允許不准擅自進入客人房間」。

該管理者表示，飯店方積極與受害女孩溝通道歉，「發生在我們飯店，我們肯定有責任，會積極配合處理此事。如果當事人需要賠償，透過法院訴訟都是可以解決的。」目前，該飯店已暫停營業，具體期限暫未確定。

這則新聞在中國也引發許多討論，網友留言表示，「這飯店咋管理的啊！」、「女住客也太大意了，可以在裡面反鎖房門的」、「如今還有這樣的事發生！好可怕！誰還敢去！太不可思議了！」、「住飯店晚上睡覺還是要把那根鏈條栓上，沒有鏈條的話就把凳子那些搬來抵住門」。

更多東森新聞報導

快訊／中國新疆發生規模5.1地震 死傷不明

美保險公司倒閉！同行義氣接手 舊客戶權益有保障

快訊／日本再震！青森規模6.7地震 多地發海嘯注意報

