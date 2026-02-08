雲台款銷量佔比突破50%！2026短焦雲台投影機選購指南來了

記者李鴻典／台北報導

邁入 2026 年，投影機市場迎來規格大洗牌。不用額外購買腳架的「雲台」款，以及投影畫面更大的「短焦」機型，成今年選購投影機新寵。OVO 旗下沃朋（Warpple），在短短 8 個月內發表了 4 款定位不同的短焦雲台投影機新品，同時宣布今年 1 月雲台款銷量佔比首度突破 50%！最新推出的首款高階雲台投影機 LA8 ，整合短焦技術、200° 雲台與 Google TV 系統。相較前代畫面變大 53%、亮度增強 71％、體積減少 29%，是追求高端性能用戶的首選。

投影機市場迎來規格大洗牌。不用額外購買腳架的「雲台」款，以及投影畫面更大的「短焦」機型，成今年選購投影機新寵。（圖／OVO提供）

OVO 暨沃朋創辦人吳有順分享：「我以預見雲台投影機會熱銷，只是沒想到會這麼快就超過五成。不用額外購買腳架，輕鬆調整角度，投白牆、白車、天花板都很方便！小宅當道讓短焦功能越來越受重視，小距離也能大畫面，不佔空間。整合短焦與雲台可以讓人們實現投影自由，也因此我們在過去短短 8 個月內發表了 4 款短焦雲台投影機，滿足不同族群的需求，同時快速搶佔市場。」

OVO旗下沃朋（Warpple），在8個月內發表4款定位不同的短焦雲台投影機新品。（圖／OVO提供）

該如何選購適合的短焦雲台投影機？OVO推薦「2026 年度短焦雲台投影機選購指南」，讓輕玩家、派對族、租屋族及小資族都能找到最適合的投影機。

輕玩家：輕玩家想在萬元內獲得 1080P 高畫質與 1200ANSI 高亮度的投影表現？ 想使用最新 Google TV 操作介面與原生應用程式？OVO推薦全新Warpple LA8。Warpple LA8 採 1.0:1 投射比短焦技術，搭載 200° 靈動雲台，輕鬆享受零死角觀影體驗。配備 1,200 ANSI 流明，亮度相較前代增強 71%、均勻度提升 15%，燈不關黑也能看，關黑可投200吋。畫面放大 53%，體積縮小 29%、重量減輕 25%，規格更強更亮，卻更小更輕。沃朋首款 Google TV 機型，支援 Netflix、Disney+、YouTube 等熱門串流平台，支援語音搜尋，以及手機螢幕投影。即日起至3 月 25 日前贊助預購價 6 折 7,499 元。

派對族：喜歡派對聚會也能獨樂樂？隨時想來高歌一曲？有 Warpple LA6 就能即刻開唱！Warpple LA6 內建 20W 雙低音振膜立體聲音響，並具備可獨立開關的藍牙喇叭功能，加上專業 K 歌系統與兩支無線麥克風，將觀影、聽音樂與 K 歌功能完美整合。支援 720P 高畫質，採 0.9:1 投射比短焦技術，遠勝市面上常見的 1.23:1 投影機，只需 1.3 公尺即可投影出高達 73.4 吋畫面，打造熱鬧的居家派對體驗就選這台。

OVO沃朋投影機比較表。（圖／OVO提供）

租屋族：住個人套房的租屋族也能獨享大螢幕追劇？ 一面白牆面就能投、躺著看也很舒服，沃朋真 1080P 投影機「玲瓏輕劇院」LA5，可用實惠價格入手 1080P 高畫質投影機。體積縮小 20%，一手可掌握，使用和收納不佔空間；整合短焦技術、200° 雲台與自動對焦，離牆 1.99 公尺投出 100 吋大畫面。

小資族：想無痛入手第一款短焦雲台投影機？Warpple LA 系列國民款「LA3」三千出頭即可擁有！450 ANSI 流明搭載 HD 高畫質以及先進短焦技術，1.99 米即可投射百吋大畫面，家中長輩或青少年不用再盯著傷眼的手機追劇看片，不到 400 克的 LA3 走到哪都是娛樂焦點。

