雲品創首例「週休三日」履歷暴增10倍 業界將跟進？3大集團表態了

記者李育道／台北報導

日月潭雲品溫泉酒店自去年（2024）年9月起試行「週休三日」，成為全台觀光業首例。如今實施滿一年，雲品國際董事長盛治仁於《2025台灣樂活永續協會論壇》分享最新成效。（示意圖／翻攝自盛治仁臉書）

日月潭雲品溫泉酒店自去年（2024）年9月起試行「週休三日」，成為全台觀光業首例。如今實施滿一年，雲品國際董事長盛治仁於《2025台灣樂活永續協會論壇》分享最新成效，指出制度上路後出現三大明顯變化，包括「履歷暴增10倍」、「離職率降到個位數」、「員工更有光榮感」。至於未來是否推動到旗下全台所有飯店，他則回應「會再評估」。

盛治仁表示，會啟動週休三日，是因疫情後年輕人的就業價值大幅改變，「不受時間控制」成為最受重視的條件，而非單純薪資高低。他指出，飯店業月薪其實已普遍調升2到3成，但仍招不到人；而更大的問題來自台灣生育率下降、人口老化加劇，「缺工是結構性問題，不是觀光業獨有。」

盛治仁表示，會啟動週休三日，是因疫情後年輕人的就業價值大幅改變，「不受時間控制」成為最受重視的條件，而非單純薪資高低。（示意圖／pixabay）

雲品週休三日實施後，首先帶來明顯的離職率下降，平均每月僅剩個位數，連實習生都願意留下轉正職，不再需要大量對外招募；其次，履歷湧入比過去多出10倍，不過他坦言「數字漂亮不代表問題解決」，因為部分求職者只是衝著週休三日而來，真正進入服務業後仍有人因吃不消而離職。第三，員工普遍更具光榮感，因為週休三日讓他們成為同行間羨慕的對象。

雲品週休三日實施後，首先帶來明顯的離職率下降，平均每月僅剩個位數，連實習生都願意留下轉正職，不再需要大量對外招募。（示意圖／翻攝自 Pixabay)

他也強調，週休三日並未降低薪資，而是將每週工時由40小時調整為32小時，每天仍維持8小時上班。雖然人力成本增加，但若能因此打造高品質、低流動率的團隊，長期可大幅節省訓練與替補成本，「與其花時間重找5個離職的人，不如讓人願意待得長久。」

外界關心是否將制度推行到旗下所有飯店，盛治仁回應，目前仍持續觀察與評估中，未來會依照各飯店營運情況再決定是否全面跟進。

福泰飯店集團副總經理薛志民。（圖／福泰集團提供）

針對週休三日政策，各大集團是否跟進？福泰飯店集團副總經理薛志民表示，「這的確是值得業界借鏡的經驗，不過每家飯店的規模與人力配置不同。從長期來看，如何在服務品質、營運成本與排班彈性之間取得平衡，才是因應缺工挑戰的核心方向。此外，週休三日更牽涉到公機關，若缺少完整制度支持，壓縮人力反而會造成新的壓力。目前集團仍以靈活的人力規劃及工作內容調整為主軸，持續評估更適合我們的人力策略。」

福容集團則表示，週休三日的議題我們也有關注，目前仍以政府的政策方向為主要依據。待相關法規更明朗後，福容也會再綜合營運需求與員工權益進行全面評估，朝向對員工與旅客都最有利的方式調整。煙波集團則仍在研議中。

