雲品國際委託經營事業拓點宜蘭 今年攻中東杭州

（中央社記者江明晏台北20日電）雲品國際今天宣布，與宜蘭設計旅店「了了礁溪」簽署委託經營合約，持續壯大旗下委託經營事業陣容，今年也將新增芳庭路壹號莊園據點，位於阿布達比的頤宮中餐廳首間海外分店將開幕，雲品杭州也規劃於今年啟動營運。

雲品國際今天發布訊息指出，與宜蘭設計旅店「了了礁溪」簽署委託經營合約，成為雲品Collection在宜花東市場的最新布局，預計於今年5月重新開幕。

雲品國際總經理丁原偉表示，雲品Collection尊重「了了礁溪」原創設計與禪學底蘊，總計31間客房，注入雲品服務流程、餐飲規劃與營運管理，營運策略上，規劃「一泊三食」全包式住宿體驗，拉長旅客停留時間、進一步提升住房率與平均房價。

雲品2025年合併營收新台幣24.24億元，年減0.76%，仍創歷史次高，雲品看好，第1季營運動能可望回溫，主要受惠大型外燴與企業尾牙旺季、農曆年前結婚潮，及寒假與農曆春節連續假期帶動的旅宿與餐飲消費。

雲品表示，旗下多個委託經營事業新據點將於今年陸續投入營運行列，有助擴大營收基礎，雲品旗下君品Collection餐飲宴會管理事業體持續穩健擴張，目前已營運據點包括皇家薇庭、茹曦酒店、亞果薈等，2026年新增芳庭路壹號莊園，以及阿布達比的頤宮中餐廳首間海外分店將開幕。

雲品指出，還有北部、中部3至4個宴會事業體在議約洽談中，未來有望持續拓展雲品在宴會餐飲管理事業上的市占率。

雲品國際指出，目前在雲品Collection已有2處營運據點，分別有新北烏來「蘇卡利 漫活」與台東「寶桑町屋」；規劃與興建中的共有3處，分別有南投埔里「興悅溫泉」、嘉義太保「光禹野奢」及台中味丹富貴天心特區3大Villa Resort，預計於2027至2028年間陸續營運；而雲品酒店杭州（Fiore Della Cina）規劃於今年陸續啟動營運。（編輯：楊蘭軒）1150120