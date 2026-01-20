雲品國際接手「了了礁溪」！預計5月重新開幕，會有哪些改變？

雲品國際（2748）今（20）日宣布，與宜蘭知名設計旅店「了了礁溪」簽署委託經營合約，預計今年5月重新開幕，成為旗下雲品Collection在宜花東市場的最新據點。未來將在保留原有禪學美學與建築語彙的基礎上，融入雲品集團的服務專業與餐飲實力，推動「隱世療癒酒店」的新品牌體驗。

雲品國際總經理丁原偉表示，「了了礁溪」以「如如不動，了了分明」為品牌精神，兼具強烈的建築語彙與精神象徵，在精品旅宿市場建立高辨識度。雲品Collection將尊重其原創設計與禪學底蘊，導入集團既有的營運管理、服務流程及餐飲資源，鎖定追求精神療癒與生活美學的高端旅宿客層，讓旅客在靜謐之中感受奢華。

雲品國際今年與「了了礁溪VIVIR JiaoXi」簽署委託經營合約，預計今年5月重新開幕。（雲品國際提供）

在產品策略上，雲品國際將以「一泊、二盞、三膳」為核心，打造超越傳統「一泊三食」的全包式住宿體驗，結合餐飲、飲品、療癒活動與深度體驗等內容，以「設計力 × 服務力」雙軌推進，帶動「了了礁溪」品牌價值升級，延長旅客停留時間並提升整體感官價值，也進一步強化雲品在高端療癒度假市場的版圖。

館內餐廳Habitat將是體驗設計的重點之一，預計引進米其林廚藝團隊，規劃早午餐、日式下午茶及套餐式晚餐服務；空間採半開放式「鑿穴」設計與大片落地窗，營造自然光灑落的原始氛圍，讓「用餐」不只是配套，而是旅程中延續身心療癒的重要環節。

「了了」之名源於禪學，象徵在變動中保持內心澄明。建築由自然洋行建築師曾志偉設計，以不規則圓弧形「樹洞」外觀呈現生命起源意象，館內共有31間客房、7種房型，融入森林、日出等自然元素，讓旅客與環境產生深層連結。

飯店選材也體現永續理念，外觀採用孟宗竹、室內牆面以吸濕樂土建成，配合以台灣原生月桂葉編織的擺飾，強調在地與環境友善。館內藝廊與深度漫遊路線設計，則引導旅客以「居、食、藝、遊」4大面向重新探索礁溪文化。

目前雲品Collection已營運新北烏來「蘇卡利漫活」與台東「寶桑町屋」兩處據點，另有南投埔里「興悅溫泉」、嘉義太保「光禹野奢」及台中味丹富貴天心特區3大Villa Resort正在興建，預計於2027至2028年間陸續開幕。

雲品國際2025年12月合併營收為2.49億元，月增11.13%、年減8.47%；累計全年合併營收為24.24億元，年減0.76%，全年營收仍創下歷史次高成績。

